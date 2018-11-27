В РФ загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин» 8 27.11.2018, 20:41

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Горят две палубы строящегося ледокола.

В Санкт-Петербурге на строительной верфи загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин».

Об этом агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник в экстренных службах города.

В МЧС РБК заявили, что произошло задымление на третьей палубе. «На месте работают 15 единиц техники и 75 человек личного состава, наращивается группировка», — сказал представитель ведомства. По его словам, по предварительным данным, пострадавших или погибших в результате пожара нет.

Источник агентства ТАСС сообщал о том, что горят две палубы строящегося ледокола.