В РФ загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин»8
- 27.11.2018, 20:41
- 1,200
Горят две палубы строящегося ледокола.
В Санкт-Петербурге на строительной верфи загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин».
Об этом агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник в экстренных службах города.
В МЧС РБК заявили, что произошло задымление на третьей палубе. «На месте работают 15 единиц техники и 75 человек личного состава, наращивается группировка», — сказал представитель ведомства. По его словам, по предварительным данным, пострадавших или погибших в результате пожара нет.
Источник агентства ТАСС сообщал о том, что горят две палубы строящегося ледокола.