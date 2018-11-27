Что ожидать белорусам от военного положения в Украине? 27.11.2018, 20:57

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Повлияет ли военный режим в части украинских регионов на туристов из Беларуси.

Belsat.eu обратился к руководству Черниговской области, чтобы узнать, что изменится для белорусских туристов.

С утра среды, 28 ноября, на части территории Украины вводится военное положение. В частности, оно затронет регионы, граничащие с Россией, аннексированным Крымом и молдавским Приднестровьем – Одесскую, Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области.

Режим военного положения продлится 30 дней – до 27 декабря. Мы попытались разобраться, повлияет ли военный режим в части украинских регионов на туристов из Беларуси.

Как заявили в руководстве Черниговской области, на данный момент никаких изменений для белорусских граждан не предусмотрено.

«Никаких ограничений относительно пересечения границы, пребывания в пограничной зоне или какого-то особого режима в пограничной зоне пока нет», – рассказал директор Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской областной государственной администрации Игорь Слезко.

Мы также обратились за официальным комментарием в Министерство иностранных дел Украины, где обещали дать ответ в ближайшее время.

В комментарии Belsat.eu посол Украины в Беларуси Игорь Кизим также рассказал об ограничениях для иностранцев из-за введения военного положения:

«Если человек на границе не может объяснить, зачем он приехал – это может стать препятствием для пропуска через границу».

Напомним, что Верховная Рада Украины 26 ноября утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения.

Введение военного положения инициировал секретарь СНБО Александр Турчинов после того, как за день до того Россия захватила три украинских корабля в Керчинском проливе.