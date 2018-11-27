Занимательная химия Телеграм-канал «Запретное мнение»

27.11.2018, 21:01

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Химическая угроза всплывает во втором конфликте с участием путинской РФ.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ВСУ при поддержке Запада готовят провокацию на Донбассе с использованием химического оружия.

Напомним, по нечто похожему сценарию совсем недавно развивались события в Сирии, когда представители МИД РФ долгое время сообщали о подготовке сирийских боевиков у союзе с США к химической атаке и потом она, в самый для этих боевиков неподходящий момент произошла.

Для чего применять химическое оружие Украине - видимо, знает только Лукашевич. Это абсолютно алогичный, неуместный и бессмысленный шаг.

А вот тот факт, что химическое оружие/угроза его применения всплывает уже во втором конфликте, где принимает активное участие путинская РФ - наводит на определенные мысли. Мы лично в такие совпадения не верим.

Применение химического оружия на территории Донбасса способно затмить и Сирию, и Солсбери вместе взятые. Это выход противостояния РФ и Запада на принципиально новый уровень. Новый этап уже далеко не холодной войны.

Готов ли Путин пойти на это? Вполне возможно, что в его больной голове элементарно нет других ходов. Для удержания власти в нынешних условиях "врагов у границ" и образа "кровавого Запада" уже недостаточно. Нужно все реальное, а не воображаемое.

В результате и так шаткий мир последних лет теперь и вовсе находится на волоске из-за личных амбиций старого чекиста. Но, как писал немецкий философ Фридрих Шиллер, "лучше страшный конец, чем бесконечный страх".

Телеграм-канал «Запретное мнение»