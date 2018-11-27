Будущих священников снова забирают в армию 1 27.11.2018, 21:15

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Фото: RFE/RL

Ранее семинаристов и священников в армию не брали.

Двое первокурсников из Пинской и Гродненской католических семинарий должны явиться с вещами в призывные пункты 28 ноября. Сейчас первые курсы обеих семинарий, всего 10 человек, занимаются в Минске.

Повторяется весенняя история с призывом в армию учащихся духовных семинарий Беларуси. В мае 2018 года повестки в военкоматы получили около 20 клириков католической высшей духовной семинарии в Гродно, несколько воспитанников католической семинарии в Пинске, десятки студентов православной духовной семинарии в Жировичах.

После резонанса в СМИ семинаристов и священников вернули на учебу. Когда они уже с вещами приехали на сборные пункты, появился указ, который дал им отсрочку.

По закону о прохождении воинской службы отсрочку дают студентам профессиональных училищ, вузов, а также магистратуры, аспирантуры и докторантуры. Духовная семинария в этот список не попала.

Ранее семинаристов и священников в армию не брали: список всех, кому нет 27 лет, подавали уполномоченному по делам религий и национальностей, тот обращался в Минобороны и администрацию Лукашенко, где готовился указ об отсрочке. В этом году осенью такого указа еще не было.

В армию уже завтра

Мартин Лудич и Алексей Заиченко - два первокурсника из католической семинарии, которых хотят забрать в армию. За день до призыва корреспонденты «Радыё Свабода» застали их обоих еще на занятиях в минской семинарии.

Навучэнцы сэмінарыі Аляксей Заічанка і Марцін Лудзіч

«Еще в августе взял справку в семинарии о том, что я там учусь, но в военкомате сказали, что это не дает отсрочки. При этом списки наших учащихся через уполномоченного по делам религий подали в Минобороны. Но завтра утром нужно быть в пункте, где уже забирают в армию», - говорит Алексей Заиченко.

Студэнты сэмінарыі Аляксей Заічанка і Марцін Лудзіч

«Если придется пойти все же, то будет для меня такое испытание моего призвания. Это же только первый учебный год, когда учащиеся узнают, что такое жизнь в семинарии», - говорит Алексей.

Ранее он успел закончить университет и магистратуру и только после решил, что хочет стать священником. Но армия позвала служить в артиллерии.

Студэнт каталіцкай сэмінарыі, якога прызываюць у войска Аляксей Заічанка

Вечером 27 ноября ему нужно ехать в родной Пинск в призывной пункт. Из этого города родом Александр Коржич, погибший в армии. Ребята даже знали друг друга в лицо.

Семинарист Мартин только окончил школу, он также уже вечером должен ехать из Минска в Гродно, чтобы назавтра идти в призывной пункт, а затем «в сапоги».

«В августе меня вызвали и сказали, что я попадаю под призыв. После уже была медкомиссия, а пару дней назад сказали, чтобы я прибыл. Причем сказали на словах, повестки не прислали. Где буду служить - неизвестно», - говорит Мартин.