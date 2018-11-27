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США могут ввести новые санкции против РФ

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  • 27.11.2018, 21:19
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В Конгрессе США пригрозили РФ санкциями из-за задержания украинцев.

Если Россия не освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков, то США могут ввести против нее новые санкции, заявил на брифинге в Вашингтоне председатель международного комитета палаты представителей американского конгресса, республиканец Эд Ройс, передает РБК.

«Надеюсь, моряки будут освобождены и кризис разрешен. Если нет, это может привести к дополнительным санкциям [США в отношении России]», — сказал Ройс. Он также сообщил, что «открытым» остается вопрос введения санкций в отношении Москвы, предусмотренных американским законом о запрете на использование химического оружия.

Ответственность за инцидент он возложил на Россию. «Агрессивные действия были предприняты в открытом море, понимаю так, что это было решение российского командования», — заявил Ройс.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что ему «не нравится, что происходит» в Керченском проливе и рассказал, что обсуждают решение сложившейся проблемы с европейскими партнерами.


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