Украинцев в Польше заменяют белорусы 27.11.2018, 21:28

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Ставка работы у белорусов в Польше выше, чем у граждан Украины.

Вокзал «Варшава Заходня». Каждый день сюда приезжают сотни граждан Украины, чтобы приступить к работе в самых различных фирмах и организациях. Однако в последнее время это место для украинцев служит скорее перевалочным пунктом на пути к более богатым странам, пишет «Белсат».

Константин Шевчик приехал из Украины три года назад. Устроился в одну из польских фирм, сейчас живет и работает в Варшаве. Ехать на заработки в Германию не планирует, так как здесь и дом ближе, и язык, и традиции – всё почти как на родине.

«Здесь я чувствую себя как дома. А если говорить о документах, то легализация в Польше намного более простая, чем в Германии», – говорит Константин Шевчик.

Однако уже в следующем году Германия, где сегодня средние зарплаты достигают трех тысяч евро и более, планирует либерализовать свой рынок труда для неграждан Европейского союза, а в Бундестаге готовится миграционный законопроект, который позволит в упрощенном порядке получить тем же украинцам рабочие визы.

Польские работодатели бьют тревогу – в течение нескольких лет страна может потерять до полумиллиона работников из Украины, что может снизить валовой внутренний продукт более чем на полтора процента.

«Снова возникнут нишы, то есть места, которые предстоит кем-то заполнить», – говорит Мая Винярска-Чайковска из агентства по трудоустройству «Mojra» в Варшаве.

По разным подсчетам, в Польше, где средняя зарплата в эквиваленте составляет около 1100 евро, работает около двух миллионов украинцев. Однако только 11 процентов из них планирует остаться здесь навсегда, говорят результаты исследования польской компании Personnel Service.

«Украинцы не ищут новую родину. Они ищут возможность заработать, и это самый главный посыл для них. Каждый второй украинец, который работает в Польше, работает здесь не более трех месяцев. А больше года работает не более 4 % украинцев. То есть мы имеем дело с привычной рабочей маятниковой миграцией», – говорит Василий Воскобойник из проекта «Партнёрство и трудойстройство».

Куда же сегодня в первую очередь планируют ехать на заработки украинцы? Согласно тому же исследованию Personnel Service, только 6 % имеют желание работать в России, еще 26 % – в Польше и целых 37 % – в Германии!

Постепенная переориентация с Востока на Запад наблюдается и среди работников Беларуси – все больше белорусов ищут работу в Польше. Есть ли шансы у них заполнить освобожденные украинцами рабочие места?

«Для белорусов шансы есть наверняка. Если, конечно, они имеют желание работать в Польше. Эти вакансии для них очень доступны и привлекательны. Более того, зарплаты должны вырасти, так как, насколько мне известно, ставка работы у белорусов выше, чем у граждан Украины», – добавляет Мая Винярска-Чайковска.

Впрочем, самим работодателем нужен в первую очередь результат.

В прошлом году рабочие визы в Польшу получили 35 тысяч белорусов. Однако проблема отсутствия рабочей силы для Варшавы остается и поныне – только в сфере строительства, по разным подсчетам, не хватает около 100 тысяч работников.