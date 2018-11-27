SEHA-лига: БГК уступил хорватскому «Нексе» 27.11.2018, 21:40

Бресчтане проиграли со счетом 25:30.

БГК имени Мешкова потерпел поражение от "Нексе" в домашнем матче регулярного сезона СЕХА-лиги — 25:30. Игроки брестчан Артем Кулак, Дарко Джукич и Петар Джорджич забросили по 4 мяча, передает pressball.by.

БГК имени Мешкова — Нексе — 25:30 (13:14)

БГК: Мацкевич, Пешич; Ященко, Кулак (4), Шкуринский, Юринок, Потеко, Ивич (2), Шумак (3), Баранов (1), Горак (1), Разгор (2), Обранович (2), Сельвесюк (2), Джорджич (4), Джукич (4).

Таблица: Загреб — 21 очко (8 матчей), Вардар — 18 (8), Нексе — 18 (8), Татран — 15 (8), Стяуа — 15 (8), БГК имени Мешкова — 12 (8), Войводина — 9 (8), Железничар — 6 (8), Металург — 4 (8), Извиджач — 1 (8).