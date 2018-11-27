Bloomberg: Российский рубль - самая рискованная валюта в мире 3 27.11.2018, 21:42

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Фото: Reuters

Турецкая лира впервые за полгода уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю.

В своих расчетах агентство Bloomberg основывается на данных о действиях трейдеров, готовых купить и продать валюту на рынке, передает РБК.

Изменение ситуации в Bloomberg объясняют тем, что турецкая лира укрепила свои позиции после серьезного кризиса в августе на фоне разногласий между Анкарой и Вашингтоном. Этому поспособствовали как снятие администрацией Дональда Трампа части ограничений в адрес Турции, так и действия ЦБ этой страны, повысившего ключевую ставку до 24%.

Что касается рубля, то на него продолжают оказывать давление снижение цен на нефть, а также сохраняющийся риск ужесточения американских санкций. При этом трейдеры стали меньше доверять российской валюте после инцидента в Черном море, где пограничники задержали украинские военные корабли.

На фоне событий в районе Керченского пролива в понедельник курс рубля начал снижаться по отношению к доллару и евро. Во вторник российская валюта сначала немного отыграла падение, однако к вечеру ситуация изменилась. По состоянию на 20:40 по Минску биржевой курс доллара составлял 67,28 руб., евро — 75,93 руб. В январе 2018 года доллар торговался в диапазоне 56–57 руб., евро — 68–69 руб.

22 ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин подверг критике идею дедолларизации, поскольку рубль, по его словам, является не самой сильной и стабильной валютой. «В мировых расчетах требуется более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства. Поэтому переход на расчеты в рубли — это дополнительные валютные риски», — сказал он.