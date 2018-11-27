В Бресте мужчина с электрошокером напал на инкассатора
- 27.11.2018, 22:27
Происшествие случилось сегодня около 19:30.
В Бресте мужчина с электрошокером напал на инкассатора.
Происшествие случилось во вторник около 19:30 на перекрёстке проспекта Машерова и Космонавтов.
Инкассатор выходил из пункта обмена валют, когда на него было совершено нападение.
На помощь инкассатору пришел его коллега. Они задержали 33-летнего злоумышленника. Не исключается, что у него могли быть сообщники, информирует БелТА.
Уголовное дело ещё не возбуждено. С задержанным работают следователи.