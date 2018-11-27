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В Бресте мужчина с электрошокером напал на инкассатора

  • 27.11.2018, 22:27

Происшествие случилось сегодня около 19:30.

В Бресте мужчина с электрошокером напал на инкассатора.

Происшествие случилось во вторник около 19:30 на перекрёстке проспекта Машерова и Космонавтов.

Инкассатор выходил из пункта обмена валют, когда на него было совершено нападение.

На помощь инкассатору пришел его коллега. Они задержали 33-летнего злоумышленника. Не исключается, что у него могли быть сообщники, информирует БелТА.

Уголовное дело ещё не возбуждено. С задержанным работают следователи.


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