На рынок мобильных гаджетов выходят криптосмартфоны 27.11.2018, 22:34

Мобильные телефоны будут использоваться для хранения и использования различных криптовалют.

В скором времени компании НТС и Sirin Labs выпустят на рынок мобильных гаджетов специализированные блокчейн-смартфоны, сообщает liga.net со ссылкой на BitsMedia.

Как отмечает издание, с появлением специализированных телефонов для блокчейна пользователи могут безопасно хранить криптовалюту непосредственно в телефоне. Кроме того, можно будет с помощью гаджета использовать криптовалюту в качестве платежного средства.

Ожидается, что первопроходцами в этом направлении станут компании НТС и Sirin Labs, которые уже разработали модели блокчейн-смартфонов, и в скором времени собираются их выпустить на рынок.

Так, создателем криптосмартфона Exodus стала фирма НТС, разработчики которой сделали акцент на организации безопасного хранения закрытых ключей и информации пользователей. Система криптосмартфона включает в себя возможность самостоятельного программирования: пользователи смогут создавать децентрализованные приложения и при необходимости, даже собственные клиенты для хранения криптовалют.

Стоимость устройства будет составлять примерно $979, причем приобрести смартфон можно исключительно за криптовалюты, сейчас принимаются BTC или ETH. Первые пользователи смогут получить устройства уже в декабре 2018 года.

В свою очередь, аппарат Finney от Sirin Labs назван в честь Хэла Финни - одного из первопроходцев мира криптовалют. В основе безопасности смартфона стоит система предотвращения вторжений, а также блокчейн-система, создающая преграды для несанкционированного доступа.

Допуск осуществляется благодаря сложной системе аутентификации, включающей работу с биометрическими данными, шаблонами блокировки и поведенческими факторами. Внутренней валютой криптосмартфона является токен SRN.

Запатентованная система Cold Storage Crypto Wallet представляет собой съемный кошелек. По словам разработчиков, он является важной составляющей безопасности устройства.

Недавно стало известно о том, что Sirin Labs заключила договор с онлайн-ритейлером Amazon. Сотрудничество позволило открыть возможности для продаж смартфона в Великобританию, Германию, Италию и другие страны Европейского Союза.