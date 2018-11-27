Гендиректор минского «Динамо»: Братья Костицыны не оправдали доверия 1 27.11.2018, 22:50

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Сергей и Андрей Костицыны

Дмитрий Басков прокомментировал перемены в стане столичного клуба.

В хоккейном клубе "Динамо-Минск" сменился капитан. Вместо Сергея Костицына им стал Александр Павлович. Его ассистентами будут Александр Китаров и Джонатан Блум, информирует пресс-служба динамовцев. Павлович был капитаном в нескольких последних сезонах.

"Мы находимся в критической ситуации и понимаем, что необходимо принимать срочные меры, которые оздоровили бы обстановку в команде, от чего во многом зависит наша игра на ледовой площадке, — объясняет решение гендиректор клуба Дмитрий Басков. — Братья Костицыны при всех своих заслугах в прошлом и даже в этом сезоне не оправдали нашего доверия, не стали теми лидерами в раздевалке, в быту, примером для молодых хоккеистов, которыми по определению должны быть капитан и его ассистент. Поэтому мы приняли это решение с надеждой, что оно оздоровит моральную атмосферу в коллективе и положительно повлияет на выступление команды уже в ближайших матчах".

Также стало известно, что "Динамо" выставило на драфт отказов форвардов Андрея Степанова и Дениса Казионова. В течение 48 часов их может выбрать другой клуб КХЛ. Степанов и Казионов провели в сезоне 26 матчей, первый забросил 2 шайбы, второй — 5. На просмотре в команде появился титулованный российский центрфорвард Алексей Терещенко, последним клубом которого было московское "Динамо". 16 декабря хоккеисту исполнится 38 лет.

28 ноября "Динамо" сыграет на "Минск-Арене" с финским "Йокеритом", начало в 19:30.