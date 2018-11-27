В Барановичах продают здание 1902 года 2 27.11.2018, 23:10

Фото: БУТБ-Имущество

Электронные торги пройдут 28 декабря.

Двухэтажное кирпичное здание 1902 года постройки на ул. Фроленкова, 50, в Барановичах в очередной раз выставлено на продажу — на этот раз на электронной площадке «БУТБ-Имущество», передает tut.by.

Первоначально здесь располагалось окружное акцизное управление, затем Дом пионеров, а в 2000-х помещения занимал экономико-юридический колледж. С 2009 года здание пустовало и неоднократно выставлялось на аукционы. Продать памятник архитектуры начала XX века удалось только в 2013 году — за 58 тысяч долларов его приобрел ныне проживающий в США уроженец Барановичей Виталий Саган. Новый владелец хотел реконструировать здание под административно-торговое с сохранением фасада и некоторых архитектурных элементов, однако воплотить в жизнь эти планы ему так и не удалось. По словам инвестора, затраты на реализацию проекта оказались гораздо выше, чем он предполагал.

Фото предоставлено БУТБ-Имущество

В 2016 году одно из самых колоритных зданий в Барановичах было вновь выставлено на продажу — уже за 80 тысяч долларов в эквиваленте. До сих пор покупатель так и не нашелся, а цена выросла более чем в полтора раза.

Фото предоставлено БУТБ-Имущество

Стартовая цена постройки площадью 710 м² вместе с одноэтажным гаражом площадью 124,3 м² составляет 263 390,62 руб. (около 125 тысяч долларов). В стоимость также входит право аренды земельного участка площадью 14,64 сотки сроком на 30 лет.

Выполненное в оригинальном архитектурном стиле из красного кирпича, здание имеет статус историко-культурной ценности.

Электронные торги пройдут 28 декабря. Заявки на участие принимаются до 21 декабря. По условиям торгов, помимо оплаты стоимости недвижимого имущества, победитель или единственный участник обязан в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи возместить КУП «БАТИ» расходы на оценку объекта отчуждения в размере 517,7 рубля. После этого необходимо будет подписать охранное обязательство на историко-культурную ценность и в установленные сроки выполнить капитальный ремонт или реконструкцию здания.