Космический аппарат InSight прислал первое фото с Марса 4 27.11.2018, 23:20

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Фото: AFP

Изображение появилось в центре управления полетом NASA.

После приземления на Марсе космический аппарат NASA InSight раскрыл солнечные панели для подзарядки систем.

Об этом сообщил gordonua.com со ссылкой на сайт NASA.

Фото: jpl.nasa.gov

Отмечается, что солнечный свет на Марсе слабее, чем на Земле, но это не помешает работе аппарата, который вскоре начнет разворачивание инструментов.

"Потребуется два-три месяца, прежде чем эти инструменты будут полностью развернуты и отправят данные", – говорится в сообщении.

Также аппарат отправил на Землю несколько снимков, сообщили в NASA.

26 ноября на поверхность Марса сел модуль автоматической станции Mars InSight, который был запущен 5 мая. Он имеет оборудование для сейсмологических, геодезических и температурных исследований планеты.