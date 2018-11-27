Космический аппарат InSight прислал первое фото с Марса

Космический аппарат InSight прислал первое фото с Марса4
- 27.11.2018, 23:20
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Изображение появилось в центре управления полетом NASA.
После приземления на Марсе космический аппарат NASA InSight раскрыл солнечные панели для подзарядки систем.
Об этом сообщил gordonua.com со ссылкой на сайт NASA.
Отмечается, что солнечный свет на Марсе слабее, чем на Земле, но это не помешает работе аппарата, который вскоре начнет разворачивание инструментов.
"Потребуется два-три месяца, прежде чем эти инструменты будут полностью развернуты и отправят данные", – говорится в сообщении.
Также аппарат отправил на Землю несколько снимков, сообщили в NASA.
26 ноября на поверхность Марса сел модуль автоматической станции Mars InSight, который был запущен 5 мая. Он имеет оборудование для сейсмологических, геодезических и температурных исследований планеты.