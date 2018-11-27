Белорусы во Львове пикетировали генконсульство РФ 27.11.2018, 23:27

Активисты требовали прекратить агрессию России против Украины и освободить всех политзаключенных.

Активисты Движения солидарности «Разам» сегодня во Львове пикетировали Генеральное консульство России, требуя прекратить агрессию против Украины и освободить всех политических заключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также украинских моряков, захваченных в воскресенье, 25 ноября, в Керченском проливе, передает «Радыё Свабода».

Традиционно ежегодно в эти дни белорусы вместе с украинцами устраивают во Львове акции в память о Слуцком восстании 1920 года - вооруженной попытке защитить белорусскую государственность и независимость от советских войск.

В связи с событиями 25 ноября, когда в Керченском проливе российские корабли атаковали украинские пограничные катера, организаторы акции изменили программу, чтобы провести совместный пикет российского консульства.

Участники акции также обратились к главе Львовской областной государственной администрации с требованием закрыть консульство России, как «резиденции шпионажа, антиукраинской пропаганды и терроризма».

Здание генерального консульства России во Львове охраняли сотрудники Национальной гвардии и полиции Украины - их количество превышало число активистов, которые приняли участие в акции.