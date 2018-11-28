Трамп готов отменить встречу с Путиным на саммите G20 11 28.11.2018, 8:23

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Президент США изучает ситуацию с агрессией РФ в Керченском проливе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможно отменит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна пройти во время саммита Большой двадцатки.

Об этом передает The Washington Post (перевод – nv.ua).

Президент отметил, что примет окончательное решение после того, как изучит доклад об агрессии РФ в Керченском проливе.

"Это будет определяющим. Может быть, я не будут встречаться. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще", - заявил Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться на саммите G20 в Аргентине

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

Позже встречу подтвердили и в Белом доме.