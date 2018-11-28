В Бресте показали деньги, выпущенные Витовтом и Костюшко 28.11.2018, 8:15

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Фото: Depositphotos

История Брестчины богатая и драматичная.

Она входила в состав Туровского и Киевского княжеств, была в составе Польши, Литвы, России, а в 1939 году вошла в состав БССР.

Брест стал в 1390 году первым белорусским городом, получившим Магдебургское право, и он же принял на себя первый удар в июне 1941-го, пишет kp.by.

В Брестской области находится самый западный белорусский город - Высокое, и самый древний в Беларуси орган - второй по величине в Европе (в Пинске).

В 1553 году в Бресте была основана первая на современных белорусских землях типография, где в 1563-м напечатали Берестейскую библию.

Брест стал первым белорусским городом, получившим Магдебургское право

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Именно в Бресте в 90-х была создана первая в республике Свободная экономическая зона. А в 1991-м в Брестской области, на территории Беловежской пущи, был подписан исторический документ о распаде Советского Союза. И Брестская область стала частью независимого государства Беларусь. Жители Брестчины всегда славились трудолюбием, предпринимательскими талантами и умением зарабатывать деньги. Так что про деньги с историей здесь есть что рассказать…

Первый монетный двор на территории Беларуси

Берестейский монетный двор - первый на территории современной Беларуси - открыли в 1665 году. К тому времени правительство Речи Посполитой настолько задолжало армии, что войско грозилось отобрать положенные ему деньги силой. Монетный двор и создали в основном для решения этой проблемы. За год его существования было отчеканено более 240 миллионов медных монет - солидов, больше известных в народе как боратинки.

Денарии римских императоров, их жен и князя Витовта

Римские монеты

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Клад, найденный в 1993 году возле деревни Малеч Березовского района, хранится в Национальном историческом музее. Это крупнейший из сохранившихся в стране депозитов римских серебряных денариев от I - II вв. н. э. Здесь монеты нескольких императоров (Веспасиана, Тита, Домициана, Траяна, Септимия Севера, Дидия Юлиана) и императорских жен, которые чеканили монеты от своего имени, варварские имитации римских денариев.

В музейном фонде Национального банка хранится несколько кладов, найденных на Брестчине в нынешнем тысячелетии. В одном из них - несколько сотен литовских денариев князя Витовта с гербом типа Колюмны (геральдический знак Великого княжества Литовского).

Монета из платины,мужские пояса из серебра

- В запасниках нашего музея хранится 18 кладов - монетных, монетно-вещевых и вещевых. Самые главные представлены в новой исторической экспозиции. Один из них был найден семиклассником из деревни Малые взводы Брестского района Леонидом Рыщуком в 1974 году, - рассказала Нина Кириллова, заведующая научно-экспозиционным отделом Брестского областного краеведческого музея. - Он ехал на велосипеде вдоль канала, остановился, увидел несколько монет на земле. Ими оказались серебряные римские денарии I - II века нашей эры. Всего 48 монет. Находки монет античного периода очень редки в Беларуси, тем более на Брестчине. Поэтому за клад Леонида наградила грамотой Академия наук БССР, чем он очень гордится.

Историческая экспозиция

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Ценную находку передал музею в 1962 году и житель деревни Страдечь Брестского района Василий Макаревич. Возвращаясь с охоты, он буквально споткнулся об этот клад - 55 золотых и серебряных предметов! На следующий день на том же месте обнаружили еще 98 предметов из серебра и золота конца XVI - начала XVII века. Здесь и столовые приборы, и кубки, и массивные мужские серебряные пояса (да-да, мужчины любили себя украшать), и золотые перстни.

- В 1953 году, когда разбирали трехарочные ворота Брестской крепости, которые выходят на северо-запад, обнаружили мемориальную бронзовую доску и шкатулку с монетами, среди которых две золотые и одна платиновая, - представляет Нина Михайловна ценный экспонат. (Раньше при строительстве было принято закладывать монеты «на счастье» в стены или фундамент. Первые камни Брест-Литовской крепости с замурованной в стену бронзовой доской и шкатулкой с монетами были заложены 1 июня 1836 г. - Ред.). - Значимость этой находки была настолько велика, что предметы были переданы в Музей истории Великой Отечественной войны г. Минска. Но благодаря усилиям руководства нашего музея доска и шкатулка с монетами вернулись в Брест.

Деньги Костюшко

Тадеуш Костюшко

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Тадеуш Костюшко - один из самых знаменитых уроженцев Брестской области, национальный герой Польши, США, Литвы и Франции. Национально-освободительное восстание против раздела Речи Посполитой, которое он возглавил в 1794 году, поначалу было успешным настолько, что созданное им правительство даже выпустило собственные деньги (их образец можно сегодня увидеть в Брестском краеведческом музее). В обращении они были всего четыре месяца, а обеспечивались не золотым запасом, а землей, которую контролировали повстанцы.

А вот у денег с портретом самого Костюшко жизнь была более долгая и счастливая. Банкноты с его изображением впервые выпустили в Польше в 1917 году, в ходу они были до 1924-го. А купюра достоинством в 500 злотых с портретом Костюшко была в обращении с 1982 по 1996 год.

Дом, который строился для банка

Главное управление Национального банка Республики Беларусь по Брестской области

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Есть в Бресте здание, которое за более чем 90 лет существования не изменило своего предназначения. В 1926 году в центре Бреста-над-Бугом (тогда город назывался именно так) по проекту известного архитектора Станислава Филасевича построили здание для отделения Польского банка. В нем все - от фасада до внутренней планировки - разрабатывалось с учетом специфики финансового учреждения. До нашего времени здание сохранилось практически в первозданном виде. И сегодня здесь находится Главное управление Национального банка Республики Беларусь по Брестской области.

Бона и боны

Один из наиболее ценных и уникальных предметов в коллекции документов Брестского областного краеведческого музея - письмо королевы Боны Сфорцы 1535 г. Воспоминания о ней сохранились неоднозначные, однако в этом письме она великодушна и распоряжается выделить надел земли человеку взамен того, что был забран на нужды костела.

Письмо королевы Боны Сфорц

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

А вот боны младшего командного состава IV бронетанкового батальона Войска Польского 1930-х годов, обнаруженные в музее, к королевским фамилиям не имеют никакого отношения. Кредитные марки (платежные боны) польских войсковых кооперативов - суррогатные денежные знаки, на которые можно было приобретать продукты и товары по твердым ценам.