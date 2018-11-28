Как с 1 декабря будет действовать цензура на комментарии в Беларуси 41 28.11.2018, 8:30

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Белорусам предлагают доносить на самих себя.

Уже 1 декабря комментаторы на белорусских сайтах должны обязательно идентифицироваться: привязать номер телефона к своему аккаунту на форумах. Что изменится для пользователей сайтов? Кого именно это коснется? Сайт tut.by попробовал разобраться.

Что происходит?

Правительство утвердило положение о том, что пользователей интернет-ресурсов, сетевых изданий надо идентифицировать. Постановление Совмина на этот счет (№ 850 от 23 ноября 2018 года) опубликовали в понедельник, 26 ноября. Документ вступит в силу с 1 декабря 2018 года.

Изменения точно коснутся интернет-изданий и пользователей, которые оставляют комментарии к новостям, пользователей всевозможных форумов.

Разобраться в ситуации помогали юрист, руководитель форума talks.by Ольга Сытько и юрист, эксперт правозащитной организации Human Constanta в области персональных данных Алексей Козлюк.

Идентифицировать — это что значит?

С 1 декабря каждый комментатор должен заключить пользовательское соглашение с сайтами.

— Пользовательское соглашение существует на всех сайтах, просто у нас оно называлось правилами форумов, — уточняет Ольга Сытько, руководитель форума talks.by. — Значит, правила форумов будем модернизировать и назовем по-другому.

Специальное соглашение должно предупреждать пользователя, что он не имеет права размещать на интернет-ресурсе информацию, запрещенную белорусскими законами.

Приняв соглашение, комментатор должен будет активировать свою учетную запись, «привязав» к ней свой номер телефона. Код активации пришлют по СМС.

В постановлении говорится, что активировать аккаунт можно и с помощью «иных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя».

— Какие это могут быть способы? Да самые разные: начиная от электронной цифровой подписи и заканчивая сканом паспорта. Да, в принципе, прийти в редакцию с паспортом и получить реквизиты аккаунта — это тоже может быть системой, которая позволяет идентифицировать личность, — прикидывает, что может значить слово «иные» эксперт Human Constanta Алексей Козлюк. — Но предпочтительный способ, насколько я понимаю, это СМС.

Что будет, если форумчанин не «привяжет» к номеру телефона свой аккаунт?

— Такие пользователи больше не смогут общаться на форуме, — объясняет Ольга Сытько. — Читать комментарии на форумах по-прежнему можно будет без регистрации, а вот для публикации комментариев идентификация — обязательное условие.

Если владельцы сайтов в белорусской доменной зоне оставят возможность комментировать без идентификации, они нарушат закон.

Можно ли использовать для регистрации зарубежную сим-карту?

— Можно, — считают собеседники, ссылаясь на то, что в постановлении запрета на это нет.

— У нас на форуме 8,5% пользователей, которые пишут из-за границы. Это чаще всего бывшие граждане Беларуси, мы не хотим от них отказываться. Мы работаем сейчас, чтобы пользователь оператора мобильной связи любой страны мог пройти необходимую идентификацию и продолжить общаться на наших форумах, — отмечает Ольга Сытько.

Юрист Алексей Козлюк прогнозирует, что и часть белорусов будет использовать зарубежные «симки», чтобы не очень «светиться».

Можно ли регистрировать на один номер несколько аккаунтов на сайте?

Нет, постановление говорит, что один номер мобильного телефона можно использовать для регистрации только одной учетной записи пользователя на каждом конкретном интернет-ресурсе.

— Но в некоторых случаях наши пользователи действительно имеют по несколько аккаунтов. Форумы — это не только обсуждение новостей, они выполняют и игровую функцию. Например, мы проводили конкурс и просили участников создавать для участия в нем анонимные аккаунты — чтобы их личность не влияла на оценку их работы членами жюри. Выходит, что сейчас такой конкурс будет невозможен, — говорит Ольга Сытько.

Что будет с личными данными пользователей?

Владельцев интернет-ресурсов обязали хранить данные на серверах, размещенных в Беларуси. Это требование, считает Алексей Козлюк, может поставить крест на форумах многих интернет-ресурсов:

— Тем, у кого собственная система комментариев, написанная под конкретный сайт либо интегрированная как модуль, придется «дописать» сайт и внедрить систему отправки СМС. А вот если сайт использует какой-то сторонний сервис для комментариев, в первую очередь зарубежный, то выходит, что он не использует серверы, которые находятся в Беларуси. С 1 декабря таким сайтам придется как минимум отключить у себя комментарии — чтобы не попасть под санкции со стороны регулятора. В случае с интернет-СМИ санкциями может быть предупреждение со стороны Мининформа, а в перспективе, после двух предупреждений, и ликвидация.

То есть сайты будут передавать информацию о пользователях правоохранительным органам?

Владелец интернет-ресурса должен не только хранить данные о пользователях, которые соберет, но и предоставлять их «по требованию органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством Беларуси», сообщается в постановлении.

Дело в том, что данные, указанные пользователями при регистрации, администрации сайтов, форумов обязаны предоставлять белорусским правоохранителям и сейчас.

— Мы и до сих пор исполняли запросы, поступившие в рамках закона, как это делает и любой другой сайт, — рассказывает Ольга Сытько.

В то же время в списке тех, кому сайты обязаны предоставлять сведения, появилось Министерство информации.

Оба собеседника отмечают, что администрации сайтов могут сообщить данные о пользователях Министерству информации, только нарушив закон.

— У Министерства информации не было возможности получить какие-то персональные данные пользователей ни от операторов связи, ни от провайдеров, ни от владельцев сайтов. Постановление эти полномочия им дает. Но там же есть фраза «в установленном законодательством порядке». Пока установленного законом порядка, по которому Мининформ мог бы личные данные запросить, в белорусском законодательстве нет, — отмечает Алексей Козлюк.

В постановлении также сказано: если владелец интернет-ресурса получит от государственных органов сведения, подтверждающие, что информация при регистрации учетной записи не соответствует действительности или противоречит закону, то владелец интернет-ресурса имеет право расторгнуть пользовательское соглашение. Об этом пользователя известят в СМС.

Новые правила касаются небелорусских сайтов и соцсетей?

Сайтов, которые находятся не в доменной зоне «by» («БЕЛ»), в том числе соцсетей, изменения не должны коснуться.

— Вопрос, можно ли требования обязательной идентификации применить к социальным сетям вроде «ВКонтакте» или Facebook, к Youtube и другим сервисам, остается, — говорит Алексей Козлюк. — Там тоже пользователями генерируется контент, который иногда, с точки зрения белорусских законов, можно рассматривать как продукцию СМИ. Понятно, что ни один из перечисленных сервисов не будет делиться персональными данными с белорусским государством, потому что это просто нонсенс. Как эти требования применить к ним — непонятно.

Не проще ли с форумов уйти в соцсети? Там номер телефона не спрашивают

Алексей Козлюк считает, что пользователи с форумов белорусских сайтов могут активнее комментировать в соцсетях.

— На белорусском сайте над ними все же будет довлеть понимание, что да, здесь больше шансов, что тебя идентифицируют. И дело даже не в том, что смогут наказать за какое-то правонарушение, скорее, страх, что накажут за какие-то вещи, которые правонарушением не являются, но, например, свидетельствуют о твоей нелояльности. Думаю, люди больше будут комментировать в соцсетях, которые находятся не в нашей доменной зоне, а на белорусских форумах появится больше иностранных комментаторов. Многие сайты временно или навсегда отключат возможность комментариев, — отмечает правозащитник.