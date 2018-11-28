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Военное положение: Минобороны Украины сформировало ситуационный штаб

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  • 28.11.2018, 8:56
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В штаб вошли представители всех силовых структур.

Министерство обороны создало ситуационный штаб, который во взаимодействии с Кабмином будет координировать действия гражданских администрации и военных во время военного положения в 10 областях. Об этом сообщил экс-начальник пресс-центра ВСУ, полковник Владислав Селезнев, передает liga.net со ссылкой на Громадське.

В состав ситуационного штаба вошли представители всех силовых структур страны.

"Специалисты уже работают, налажена соответствующая коммуникация и координация действий - этот процесс уже запущен", - рассказал Селезнев.

Полковник отметил, что данные о внутренней коммуникации военных и гражданских администраций являются секретными (для служебного пользования), а в остальном центр будет информировать СМИ и население.

Ранее президент Петр Порошенко объяснил необходимость введения военного положения в отдельных областях Украины угрозой полномасштабной войны с Россией.


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