Бой с Кантом 13 Телеграм-канал «СерпомПо»

28.11.2018, 8:59

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Роман «Мастер и Маргарита» ожил.

Литература стала жизнью. Кто бы мог подумать.

Не так давно депутат Госдумы, «едрос» Марат Бариев выступил против присвоения имени Канта аэропорту в Калининграде:

«Ветераны считают, что это неправильно, непатриотично, это скандал. Я полностью согласен. Мы должны понимать, кто великие люди для Калининграда».

Сегодня бои с Иммануилом Кантом продолжились в самом городе.

Неизвестные подпольщики залили краской его памятник, нанесли ущерб его могиле и мемориальной табличке на Ленинском проспекте, где когда-то стоял дом Канта.

И еще раскидали перед облитым розовой краской памятником, расположенным на территории университета, листовки, в которых, по сообщению ТАСС, Канта называют врагом и призывают студентов «вымарывать чужое имя из своих документов».

В общем, бой с немцами в лице отца классической немецкой философии, не утихает. Судя по тому, как идут дела, до победы еще далеко.

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