Ученые расшифровали ДНК «сибирского единорога» 28.11.2018, 9:19

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Фото: W S VAN DER MERWE

Он оказался не таким близким родственником носорога, как считалось ранее.

Ученые впервые обнаружили и проанализировали ДНК "сибирского единорога" - гигантского эласмотерия, обитавшего почти на всей территории Евразии. И результаты их работы заставляют серьезно пересмотреть наши представления об этом загадочном животном, сообщает BBC.

Во-первых, эласмотерии не вымерли около 200 тысяч лет назад, накануне последнего Ледникового периода, как было принято считать до недавнего времени. На самом деле, они продолжали бродить по Восточной Европе и Центральной Азии по меньшей мере еще полторы сотни тысяч лет и вымерли не ранее 36 тысяч лет назад, когда люди уже начали заселять степи на территории современной России, Монголии, Казахстана и Северного Китая (значительная часть скелета одного из них была найдена под Ставрополем в 1964 году и выставлена в местном краеведческом музее).

Во-вторых, "сибирский единорог" был отнюдь не ближайшим родственником носорогов, как мы думали ранее, а скорее "двоюродным братом". Их генеалогическое древо разделилось от общего предка более 40 млн лет назад - и современные носороги происходят от соседней ветки.

Вообще, до последнего времени наши знания об эласмотериях были весьма поверхностны из-за ограниченного количества доступных для анализа окаменелостей. Найденные кости позволяли достаточно точно определить разве что размер животного - "единорог" весил около 3,5 тонн, примерно как современный африканский слон.

Проведенный в 2016 году радиоуглеродный анализ фрагмента черепа показал весьма неожиданный результат - его возраст составил всего около 29 тысяч лет, однако результат признали ненадежным.

Именно поэтому международная команда исследователей собрала все доступные останки эласмотериев - 23 фрагмента костей - и решила изучить их заново.

Скелет носорога-эласмотерия в Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве

Фото: IGOR DORONIN

Тут-то и выяснилось, что животное вымерло значительно позже, чем считалось ранее, и вполне могло жить бок о бок с человеком. Однако люди вряд ли стали причиной их исчезновения с лица Земли.

"Если мы посмотрим на датировку, она приходится на период изменения климата, которое не было экстремальным, но привело к целому ряду существенно более холодных зим, что, по нашему мнению, сильно уменьшило число доступных пастбищ", - пояснил в интервью ScienceAlert один из участников исследования, Алан Купер из Университета Аделаиды.

В таких условиях другие травоядные переключились на мхи, мелкие кустарники и другую растительность, но не "сибирский единорог", который продолжал питаться исключительно травой. Когда ее уничтожила наступающая вечная мерзлота, животное вымерло.

Не исключено, что виной тому - именно огромный рог на морде эласмотерия, который был настолько тяжелым, что попросту не позволял ему высоко поднимать голову и обгладывать листву.

Насколько велик был сам рог, мы точно не знаем. Но строение черепа животного позволяет предположить, что он достигал в длину около метра.

Впрочем, до этого предки "сибирского единорога" пережили уже не одно изменение климата - и не очень понятно, почему именно это похолодание стало для животного фатальным.