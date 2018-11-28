Какие машины предлагают белорусам до $1000 3 28.11.2018, 9:44

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Журналисты изучили авторынок.

Когда хочется иметь машину, а денег не очень много, есть смысл рассмотреть предложения «по карману». Myfin.by сделал обзор автомобилей стоимостью до $1 000 в эквиваленте. В первую очередь журналисты смотрели, находится ли автомобиль в рабочем состоянии.

Audi 80 B3 1988 г.в.

С 18 ноября продается Audi 80 B3, 1988 года выпуска. Машина находится в Житковичах, на фото отсутствуют номера. Продавец поясняет, что машина уже снята с учета.

«Продам авто на полном ходу, продаю в связи с покупкой нового. Имеются нюансы по кузову, остальные вопросы по телефону», – отмечается в объявлении (орфография и пунктуация сохранены. – ред.).

Цена автомобиля – 1 906 рублей, или $900.

Ford Mondeo 1995 г.в.

За автомобиль просят 1800 рублей, или $850. Машина находится в Минске.

«Продам или же обменяю (только не универсал) форд мондео 1995 года, 1.8 бензин. Каждый день на ходу, нюансы по кузову, подогрев лобового и зеркал, есть кондей (надо заправить) ручник почти не держит, Эл.зеркала. с продажей не спешу», – отмечает продавец.

Renault Megane 1998 г.в.

Машина находится в Витебске. За автомобиль просят 2 117 рублей, или $1 000.

«Каждый день на ходу по ходовой проблем нету ни куда не тянет, резину не жрет,все 4 колеса зима, движок работает тихо, без посторонних звуков смешанный расход 6-7 литров. интересует только обмен на авто больше», – обмечается в объявлении.

Volkswagen Golf III 1994 г.в.

Продается за 2 117, или $1 000. Машина находится в Могилевской области – в Хотимске.

Продавец сообщает, что автомобиль на ходу каждый день, масло не ест, подвеска «живая».

Lada (ВАЗ) 2106 1991 г.в.

Находится в Петрикове (Гомельская область). Продавец просит за машину 1 906 рублей, или $900.

«Машина в хорошем состоянии. Реальный, родной пробег. Варить и красить ничего не надо. По подвеске проблем нет. Мотор работает ровно, без нареканий. Все горит и моргает. Срочно! Торг уместен», – отмечается в объявлении.

Suzuki Baleno 1999 г.в.

Находится в Минске, за нее просят 2 117 рублей, или $1 000.

«По двигателю все в порядке, чистый салон, велюр, лобовое целое, ручник рабочий, по кузову крепкая, немного подкрашена в пару местах», – сообщается в объявлении.

Rover 200-Series, 1996 г.в.

Авто находится в Мозыре. Стоит $900, или 1 906 рублей.

«Авто по подвеске и двигателю в хорошем состоянии. Проблема с левым порогом (нужно переварить). Имеются жуки. Салон более менее нормальный за исключением водительского сиденья и потолок. Довольно шустрая для своего объема (1.4 8 клапанов 75 л.с.). Автомобиль хороший но некогда заниматься. Торг у капота минимальный. Авто на мне, снятие с учета без проблем. Т.о. заканчивается в ноябре. 4 новых зимних колеса. Фото не совсем удачные», – пишет продавец.

ЛуАЗ 969 1989 г.в.

За $1000, или 2 117 рублей, можно купить и старенький внедорожник.

Машина находится в Витебске. «На ходу, все работает без проблем. Переварен. Новые тормоза, сцепление, тент, фары. КПП, редуктора перебраны. Подробнее по телефону. Делался для себя. Возможен обмен на лодочный мотор 5 ЛС, 4 такта, не Китай. В подарок мешок запчастей. Авто на учете в Витебске», – отмечается в объявлении.