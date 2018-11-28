Виктор Шендерович: Путин загнал себя в крысиный угол 4 28.11.2018, 9:51

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Военная эскалация продолжится.

Президент России Владимир Путин продолжит военную эскалацию. Такое мнение выразил в Facebook российский писатель Виктор Шендерович.

"Я, как говорится, ни разу не политолог. Мне интересно мнение посвященных и любопытно знание допущенных к инсайдам – но для общей оценки, как правило, достаточно здравого смысла. И я в сотый раз повторю то, что было очевидно еще весной 2014 года: у [президента России Владимира] Путина нет и не будет уже другой повестки, кроме агрессивно-внешнеполитической. Он сам загнал себя (и страну) в этот крысиный угол. Все, что ему остается – подъем ставок снаружи и военная истерия внутри. Как говорится в шахматах, это игра единственными ходами", – написал Шендерович.

По его словам, "современной экономики в условиях политической изоляции не существует, как не существует ее в и полицейском государстве,– этот миттельшпиль Путин профукал еще до аннексии Крыма".

"Страной давно руководит криминальный авторитет. После весны 2012-го Путин – банальный узурпатор власти, после весны 2014-го – еще и военный преступник. Но это – за пределами мессианской и военной повестки. Внутри этой повестки он – последний оплот русского мира (для внутреннего охлоса) и глобальный игрок на мировой арене (по факту обладания ядерным оружием). Как говорится, почувствуйте разницу. И догадайтесь, кем хочет быть Путин. Его закупоренные мозги, обильно обработанные спасительным (для него) мессианством, давно уже отъехали от таких скучных вещей как правила приличия и международное право. Поэтому военная эскалация, по всей видимости, продолжится. На Украине в первую очередь: слабая и разорванная противоречиями, она – идеальная жертва для отморозка. Отгрызть еще кусок, поднять рейтинг внутри, а снаружи начать торговаться на новых условиях, – чем не продолжение сюжета?" – продолжил писатель.

Он добавил, что "демография в России хе…оватая, но для небольших поставок пушечного мяса ее хватит вполне".

"Антивоенное движение в нашем случае – в пределах погрешности, даже ОМОНа не потребуется. Деградация населения обеспечит эффективность пропаганды. А деградация Европы, до сих пор так и не увидевшей в происходящем рифмы к 1938 году, обеспечит миру свободный подход к краю пропасти. А дальше... У военной эскалации собственная логика – замер генеральских понтов редко кончается чем-то хорошим. Я бы очень хотел ошибиться, как очень хотел ошибиться в прошлые годы, в своих прежних прогнозах относительно Путина. Серьезные, информированные и продвинутые люди называли меня тогда демшизой... Признаться, лучше было бы мне и впрямь оказаться демшизой, чем видеть наяву то, что я вижу сегодня", – заявил Шендерович.

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