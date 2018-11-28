В регионах Беларуси поднимают цены на проезд в городском транспорте 7 28.11.2018, 9:59

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Стали дороже и поездки в пригородных автобусах.

В регионах продолжают повышать цены на проезд в городском и пригородном транспорте. Стоимость талончиков увеличили транспортники Витебской и Гродненской областей, соответствующие решения обнародованы на национальном правовом портале. Напомним, ранее стоимость проезда в городском и пригородном транспорте повысили в Минской области, пишет tut.by.

Стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах вырастет до 55 копеек (сейчас — 50 копеек), а при покупке у водителя — до 65 копеек (сейчас — 60 копеек).

Кроме того, выросла и стоимость проездных билетов многоразового пользования при осуществлении городских перевозок пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении.

К примеру, месячный проездной в городах с населением до 50 тысяч человек вырастет до 21,03 рубля (сейчас — 19,12 рубля), а декадный — до 7,37 рубля (сейчас — 6,7 рубля).

Кроме того, изменятся также предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки — как в Гродненской, так и в Витебской областях.

Напомним, в регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в октябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 50 копеек, а при покупке у водителя — до 55 копеек. Стоимость проезда в автобусах экспрессных маршрутов увеличилась до 60 копеек. В числе первых цену талончиков увеличили транспортники Минской, Гомельской и Витебской областей.

В Минске вопрос повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте рассмотрят на заседании Мингорисполкома. Об этом заявил 27 ноября на оперативном совещании председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

«Необходимо изучить обоснованность такого шага», — уточнил Анатолий Сивак.

Белорусы сейчас возмещают 70,7% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте, сообщили ранее в МАРТ. Остальные затраты ложатся на государство. При этом уровень компенсации этих затрат различается по Минску и областным центрам. Напомним, ранее власти спланировали, сколько белорусы будут платить за ЖКУ, проезд в транспорте и почтовые услуги.

Уровень возмещения населением затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом в целом по стране в январе — июне этого года составлял 70,7%, в том числе по Минску — 62,3%, а по областным центрам — 83,1%, сообщили ранее в МАРТ. При этом минчане за проезд в метро возмещали в январе — июне этого года 73,1% затрат.

Ранее в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги, а также за проезд в общественном транспорте.

Так, в сфере перевозок пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом запланировано достижение к 2020 году за счет повышения тарифов и принятия мер по оптимизации затрат следующего уровня возмещения населением затрат: городским автомобильным транспортом — не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90 и Минске — не менее 70%; пригородным автомобильным транспортом — не менее 65%.