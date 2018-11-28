Константинополь распустил архиепископство РПЦ в Западной Европе 8 28.11.2018, 10:29

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Отменен патриарший Томос 1999 года.

Во вторник, 27 ноября, Священным Синодом Вселенского патриархата на Фанаре принято решение о роспуске Архиепископства русских православных церквей в Западной Европе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Оrthodoxie.

Данным решением отменен патриарший Томос 1999 года.

Отметим, что тот документ был предоставлен Архиепископству православных приходов русской традиции 19 июня 1999 года. Томос предполагал подчинение Вселенскому патриархату в рамках утвержденного Константинополем собственного устава.

В настоящий момент у данного экзархата 65 приходов, 32 общины, 11 действующих церквей, 2 монастыря, 7 скитов — во Франции (40 приходов), Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании; клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов. Это главная православная епархия Франции. Возглавляет экзархат архиепископ Хариопольский Иоанн (Ренето).

Ожидается, что после упразднения все это станет частью галльской епархии, возглавляемую представителем Константинополя — митрополитом Галльский Эммануилом.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата прекратил действие указа300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, снял анафему с предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария, и принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви.

В ответ на это Синод Русской православной церкви принял решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

13 ноября 2018 года на Синоде УПЦ Московского Патриархата отказались от встречи с президентом Украины Петром Порошенко. При этом в конечном результате с Порошенко все-таки встретились несколько архиереев.