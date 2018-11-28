Командир украинского катера «Бердянск» отказался давать показания ФСБ 4 28.11.2018, 10:55

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Почти вся команда «Бердянска» получила ранения при нападении РФ в Черном море.

Командир бронекатера Военно-морских сил Украины "Бердянск" Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы сотрудников ФСБ и на камеру признаваться в якобы совершенных им преступлениях. Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на правозащитников, которые занимаются правовой поддержкой задержанных украинских моряков.

"Он отличный офицер и смелый человек. Послал чекистов по известному адресу", – отметил источник издания.

В ходе захвата 25 ноября катер Мокряка был поражен выпущенным россиянами снарядом. По данным издания, почти вся команда "Бердянска" получила ранения. В этих условиях командир был вынужден лечь в дрейф и сдаться.

"Никто не ожидал, что россияне откроют огонь на поражение, ведь наши уже уходили из пролива. Удар был нанесен подло, в спину. Кроме того, катера не могли бросить буксир. Вот и случилось то, что случилось", – сообщил источник издания.

Мокряк – уроженец Кировоградской области, ему 32 года. Начинал службу в Военно-морских силах Украины в Севастополе, после аннексии Крыма остался верен присяге.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко 26 ноября сообщил, что трое моряков ранены: один является офицером, двое – военнослужащими контрактной службы.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак проинформировал, что на борту захваченных кораблей находились контрразведчики СБУ, которые выполняли задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС Украины. По его словам, один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение.

27 ноября крымский юрист Лиля Гемеджи заявила, что украинских моряков в "суде" защищают крымскотатарские адвокаты.

"Уполномоченный по правам человека" в Крыму Людмила Лубина сообщила, что сегодня избирались меры пресечения морякам и мичманам, а 28 ноября будут избираться членам командного состава и сотрудникам СБУ.

Сначала называлось разное количество захваченных украинцев: от 22 до 24 человек. 26 ноября в СМИ были опубликованы имена 22. Сегодня в Генпрокуратуре Украины сообщили, что оккупационная власть РФ захватила 24 военнослужащих Украины. Позже Наумлюк опубликовал их фамилии.

27 ноября крымский "суд" арестовал 15 украинских моряков.