«Терпение народа далеко не вечное» 2 28.11.2018, 11:05

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Дмитрий Лупач и Татьяна Смоткина

Властям не удастся заставить белорусов молчать.

Один из методов работы властей с недовольными белорусами - "закрывать рты". Одним угрожают увольнением с работы, проблемами для них самих и детей. Как это было, например, в агрогородке Язно, что на Миорщине. Ведь люди обратились со своими проблемами к высшим властям и независимым журналистам, передает «Радыё Рацыя»;

В свою очередь для журналистов власти придумали другой способ "закрывания рта" - привлечение к административной ответственности. На них заводят дела и наказывают большими штрафами, в основном за социальные материалы. На днях снова начали очередное дело на независимых журналистов из Глубокого Дмитрия Лупача и Татьяну Смоткину.

- Власть заставляет журналистов вводит так называемую самоцензуру. Но настоящий журналист не будет подвластен этой самоцензурe. И все-таки я и мои коллеги будем и впредь обращать внимание на такие острые вопросы и темы, которые поднимает простой народ, и делать материалы и сюжеты на наболевшие социальный темы.

По словам Дмитрия Лупача, действительно, власти не обходят ни одного острого социального сюжета:

- Хотят заставить нас "закрыть рты" и молчать. Но думаю, у них не получится это сделать, так как ситуация в стране ухудшается и особенно в малых городах, деревнях. Я не знаю, сколько еще люди смогут молчать, так как все же терпение народа далеко не вечное.

На журналистов очередные протоколы составил участковый инспектор Миорского РОВД Артем Казачонок. У Татьяны Смоткинай это уже третье административное дело по статье 22.9 КоАП в течение этого года, у Дмитрия Лупача - пятое.