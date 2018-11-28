В Грузии начался второй тур президентских выборов 28.11.2018, 11:07

На пост президента претендуют представитель правящей партии и представитель власти.

Об этом пишет "Грузия Online".

Избирательные участки открыты с 07:00, с 08:00 граждане могут принять участие в голосовании.

На пост президента претендуют оппозиционный кандидат Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая "Грузинская мечта".

Общее количество избирателей – 3 528 658 человек, создано 3703 избирательных участков, из них 55 – за рубежом, 11 участков создали в исключительном порядке.

В первом туре 28 октября по результатам голосования разрыв между лидерами гонки составлял менее 1%. Зурабишвили получила 38,66% голосов избирателей, Вашадзе - 37,7%.