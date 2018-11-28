Какие семьи в Беларуси чаще всего оказываются за чертой бедности 1 28.11.2018, 11:32

Растет число людей, которые не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг.

Tut.by посмотрел, кто из белорусов чаще остальных попадает в бедняки.

По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств.

Самый высокий показатель малообеспеченности среди семей с несовершеннолетними детьми — 8% населения.

Процент среди семей составил 1,8% от всего населения. Аналогичная ситуация в семьях с одним ребенком — теперь это 1,6% населения.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. В стране третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Так, в прошлом году в стране насчитывалось 3 миллиона 10,3 тысячи человек (или почти 34% от общей численности населения страны), среднедушевые располагаемые ресурсы которых не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц — 317,72 рубля.