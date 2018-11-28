Белорус купил квартиру в Минске – и оказался в должниках у ЖКХ 28.11.2018, 11:48

Мог ли один человек за две недели израсходовать около 500 кубометров воды?

После приобретения квартиры в доме № 18 на ул. Кольцова в Минске новому владельцу Сергею Садовскому (имя и фамилия изменены. – ред.) предъявили счет на погашение задолженности за услугу водоснабжения-канализации. Подробности корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в РСЦ № 3 Советского района.

При заключении договора купли-продажи стороны, в частности, согласовали все вопросы, связанные с расчетами по коммунальным платежам, в том числе за телефон и электроэнергию, в отношении отчуждаемой квартиры, и сошлись на том, что не имеют взаимных претензий. С момента регистрации жилого помещения в БРТИ на нового собственника была возложена обязанность вносить плату за жилищно-коммунальные услуги по лицевому счету.

Неприятная неожиданность произошла спустя две недели. В квартиру Садовского позвонили контролеры УП «Минскводоканал», чтобы провести сверку приборов индивидуального учета воды (ПИУ). И тут выяснилось, что имеется приличная недоплата: разница между оплаченными объемами и фактически потребленными по холодной воде составила около 300 куб. м, а по горячей — около 200 куб. м. Сумма задолженности превысила 1 000 рублей (плата за воду, ее подогрев и набежавшая пеня) и была включена в жировку.

Стоит заметить, договор с УП «Минскводоканал» мужчина заключил только через месяц после приобретения жилья.

— По законодательству, владелец несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, в том числе ответственность за расчеты по коммунальным платежам со дня возникновения права собственности на жилое помещение, — отмечает заместитель начальника РСЦ № 3 Советского района Татьяна Хомич. — Садовский не согласился с предъявленной к оплате суммой задолженности и попытался оспорить ее в судебном порядке. На днях суд вынес решение не в его пользу.

Мог ли один человек за две недели израсходовать около 500 куб. м воды? Маловероятно. Однако Садовский не смог предоставить доказательства того, что данный объем был потреблен прежним владельцем жилья.

На момент сделки покупатель видел квитанцию о последних совершенных платежах. На чем он «прокололся»? Не сверил размещенную в жировке информацию по показаниям ПИУ на конец отчетного месяца и данные на табло счетчиков воды. Разница между этими показаниями и составляла сумму долга, обращают внимание в РСЦ.

— К сожалению, не каждый потребитель передает достоверные показания ПИУ воды или вообще не передает. Поэтому нередко в ходе сверки приборов учета выявляется существенная разница между оплаченными и потребленными объемами в сторону недобора (как в рассматриваемом случае) или перебора (тогда излишне внесенные средства направляются в счет будущих платежей), — говорит Т. Хомич. — При покупке жилья следует внимательно отслеживать эти моменты. Также не рекомендуем новым собственникам откладывать заключение договора с УП «Минскводоканал», предусматривающего расчеты за услугу водоснабжения по показаниям приборов индивидуального учета. Если бы Садовский сделал это сразу, у него имелись бы шансы доказать свою позицию в суде.