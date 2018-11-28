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Роман Василюк: Чувствую силы и хочу играть

  • 28.11.2018, 11:56
Роман Василюк

Настоящий ветеран белорусского футбола не собирается вешать бутсы на гвоздь.

40-летний нападающий брестского «Динамо» Роман Василюк рассказал, что хочет продолжить карьеру игрока, пишет «Трибуна».

– Чувствую силы и хочу играть. Контракт закончится – сядем с руководством клуба и поговорим. У меня остались цели.

Во-первых, осталось немного матчей до 600. А во-вторых, если ничего не путаю, то за «Динамо» у меня сейчас 96 мячей. Хочу догнать до сотни, – сказал Василюк.


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