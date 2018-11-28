У православных начался Рождественский пост
- 28.11.2018, 12:00
Что можно есть и в какие дни.
Сегодня, 28 ноября, у православных начался Рождественский пост. Он продлится 40 дней и закончится 6 января в Сочельник. Рождество Христово — 7 января, пишет tut.by.
На сайте Свято-Елисаветинского монастыря опубликован подробный план, что именно и в какой день можно принимать в пищу.
В целом во время поста стоит отказаться от продуктов животного происхождения. А это вся молочная продукция, яйца и мясо. В некоторые из дней поста монастырским уставом запрещено есть рыбу, а также растительное масло. Строгие дни — понедельник, среда, пятница. Норму строгости своего поста мирянам нужно оговаривать со священником. От поста освобождаются дети до 7 лет, беременные и кормящие женщины. Послабление разрешено больным и пожилым людям.
Рыбу разрешается есть во все субботние и воскресные дни, а также в великие праздники Рождественского поста.
Во время поста запрещено устраивать свадьбы, ходить в театр, на вечеринки и концерты.
Монастырский устав трапезы в Рождественский пост
28 ноября, среда — начало Рождественского поста — горячая пища без масла.
29 ноября, четверг — вкушается рыба.
30 ноября, пятница — горячая пища без масла.
1 декабря, суббота — вкушается рыба.
2 декабря, воскресенье — вкушается рыба.
3 декабря, понедельник — горячая пища без масла.
4 декабря, вторник, Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — вкушается рыба.
5 декабря, среда — горячая пища без масла.
6 декабря, четверг — вкушается рыба.
7 декабря, пятница — горячая пища без масла.
8 декабря, суббота — вкушается рыба.
9 декабря, воскресенье — вкушается рыба.
10 декабря, понедельник — пища с растительным маслом.
11 декабря, вторник — пища с растительным маслом.
12 декабря, среда — горячая пища без масла.
13 декабря, четверг, Апостола Андрея Первозванного — вкушается рыба.
14 декабря, пятница — горячая пища без масла.
15 декабря, суббота — вкушается рыба.
16 декабря, воскресенье — вкушается рыба.
17 декабря, понедельник — горячая пища без масла.
18 декабря, вторник — вкушается рыба.
19 декабря, среда — пища с растительным маслом.
20 декабря, четверг — пища с растительным маслом.
21 декабря, пятница — горячая пища без масла.
22 декабря, суббота — вкушается рыба.
23 декабря, воскресенье — вкушается рыба.
24 декабря, понедельник — горячая пища без масла.
25 декабря, вторник — пища с растительным маслом.
26 декабря, среда — пища с растительным маслом.
27 декабря, четверг — пища с растительным маслом.
28 декабря, пятница — пища с растительным маслом.
29 декабря, суббота — вкушается рыба.
30 декабря, воскресенье — вкушается рыба.
31 декабря, понедельник — горячая пища без масла.
1 января, вторник — пища с растительным маслом.
2 января, среда — cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
3 января, четверг — горячая пища без масла.
4 января, пятница — cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
5 января, суббота — пища с растительным маслом.
6 января, воскресенье, сочельник — cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
У католиков Рождественский пост длится четыре недели и в этом году начинается 2 декабря и заканчивается 24 декабря. Этот период называется Адвентом. У католиков Рождество Христово — 25 декабря. По пятницам рекомендуют не есть продукты животного происхождения. Также в этот период запрещены свадьбы и венчания, нельзя веселиться.