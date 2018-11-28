«Мы уже 20 лет живем при военном положении»
- 28.11.2018, 12:10
У лукашенковских пропагандистов выбили главный козырь.
Обычно лукашенковские пропагандисты не упускают случая напомнить белорусам о войне в Украине, не забывая связать ее с Майданом. Но в этот раз что-то пошло не так. Тема введения военного положения в приграничных с Россией районах Украины как-то не особо освещалась в официальных СМИ, пишет телеграм-канал «Баста».
Почему? Ответ прост - достаточно посмотреть, что могут делать власти при военном положении:
- привлекать людей к различным работам;
- проверять документы, досматривать вещи и машины без оснований;
- регулировать работу СМИ;
- запрещать митинги;
- запрещать политические партии и организации;
- не проводить выборы.
Ничего не напоминает? Правильно, выходит, что мы уже 20 лет живем при военном положении.