«Мы уже 20 лет живем при военном положении» 28.11.2018, 12:10

иллюстрационное фото bymedia

У лукашенковских пропагандистов выбили главный козырь.

Обычно лукашенковские пропагандисты не упускают случая напомнить белорусам о войне в Украине, не забывая связать ее с Майданом. Но в этот раз что-то пошло не так. Тема введения военного положения в приграничных с Россией районах Украины как-то не особо освещалась в официальных СМИ, пишет телеграм-канал «Баста».

Почему? Ответ прост - достаточно посмотреть, что могут делать власти при военном положении:

- привлекать людей к различным работам;

- проверять документы, досматривать вещи и машины без оснований;

- регулировать работу СМИ;

- запрещать митинги;

- запрещать политические партии и организации;

- не проводить выборы.

Ничего не напоминает? Правильно, выходит, что мы уже 20 лет живем при военном положении.