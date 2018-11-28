Россия попросила валюту, опасаясь скорых санкций 28.11.2018, 12:18

2,871

Кремль увеличил внешние займы.

На фоне обострения конфликта с Украиной и угрозы дальнейшего ужесточения санкций Запада правительство России неожиданно решило выйти на рынок внешних займов, пишет finanz.ru.

Во вторник Минфин впервые за 5 лет предложил инвесторам суверенные облигации в евро. Размещение проходило со скоростью спецоперации: без предварительной «рекламы» в виде road show около 11.00 мск Минфин открыл книгу заявок на бумаги с погашением в декабре 2025 года, ориентируя потенциальных покупателей на доходность 2,875-3% годовых.

Вечером ведомство отчиталось о результатах: удалось занять 1 млрд евро под 3% годовых. Единственным организатором размещения выступал «ВТБ Капитал».

«Все было сделано очень быстро», - констатирует аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

«Покупатели приобретали долг без ажиотажа», - добавляет она: 1 млрд евро не «самая весомая сумма», а ставка, которую придется платить, оказалась максимально возможной из предложенного Минфином диапазона.

Всего три недели назад замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что Россия в принципе не планирует до конца года снова возвращаться к внешним займам. Но сменить позицию и поторопиться Минфин, вероятно, заставила угроза санкций, которые в случае введения полностью отрежут его от возможности привлекать долг в валюте.

"Возможно, решили не ждать дополнительных санкций, которые наверняка будут, но пока отложились, - сказал Bloomberg трейдер BCS Global Markets в Лондоне Алексей Черницер.

С учетом того, как прошла сделка, - ее скорость и наличие всего одного организатора, вызывает вопросы как рыночный характер размещения, так и широта спроса, пишут аналитики Росбанка.

«Тестовое размещение прошло не самым лучшим образом, спрос небольшой, и при внезапной потребности в деньгах выйти на рынок суверенного долга можно, но придется давать приличный дисконт», - резюмирует Бодрова из «Альпари».

В последний раз Россия размещала семилетние облигации, номинированные в евро в 2013 году. Ставка купона по ним составляет 3,625%, бумага торгуется выше номинала с Z-спредом, близким к своему историческому минимуму. При этом доходность долларовых бондов России с погашением в 2047 году превышает 6%, достигла рекордного уровня с момента размещения в июне прошлого года.