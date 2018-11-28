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«Белнефтехим»: Бензин будет дорожать и дальше

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  • 28.11.2018, 12:37
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Цена на нефть падает, а бензин продолжает дорожать.

Концерн "Белнефтехим" планирует придерживаться поэтапного повышения цен на топливо. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя концерна Владимир Сизов, передает корреспондент БелТА.

"У нас в качестве стратегии выбрано поэтапное повышение цен на топливо.

Мы отслеживаем изменение ситуации на рынке, то, как это влияет на экономику нефтепереработки, отслеживаем ситуацию с изменением курса. Также на нас оказывает влияние налоговая составляющая. Исходя из этих факторов, поэтапно изменяется цена на нефтепродукты", - сказал Владимир Сизов.

Говоря о том, как проходит опрос населения по определению дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо, зампредседателя концерна отметил: "Те, кто принял в нем участие, разделились примерно поровну: кто-то за одномоментное повышение, кто-то - за эволюционное". На вопрос журналистов, какой вариант поддерживает сам концерн, Владимир Сизов ответил "Поэтапное".


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