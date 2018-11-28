Пресс-секретаря МВД уволили за скандал с минским городовым? 12 28.11.2018, 12:51

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Идея сделать спектакль с «извинениями» перед скульптурой пришла именно пресс-секретарю МВД.

Начальник управления информации и общественных связей МВД Георгий Евчар снят с должности за «неудовлетворительную работу», а также за скандальную историю вокруг скульптуры городового в Минске, сообщает nn.by со ссылкой на собственные источники.

Как проверила «Радыё Свабода» имя Евчар действительно исчезло с сайта МВД (для сравнения - веб-архив за 12 августа 2018).

«Я напишу все в «Фейсбуке». Вы все прочитаете и увидите. Отслеживайте «Фейсбук», - сказал журналистам Георгий Евчар.

На вопрос действительно ли это связано с имиджевым провалом с извинениями перед городовым, Евчар ответил: «Я не комментирую. Свои мысли я напишу в «Фейсбуке».

Сейчас его обязанности исполняет Виктор Новиков.

«Подросток реально существовал, но идея сделать из этого спектакль пришла именно пресс-секретарю. Это видео и последующие реакции разъярили министра Шуневича», - сказали источники.