Пресс-секретаря МВД уволили за скандал с минским городовым?12
- 28.11.2018, 12:51
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Идея сделать спектакль с «извинениями» перед скульптурой пришла именно пресс-секретарю МВД.
Начальник управления информации и общественных связей МВД Георгий Евчар снят с должности за «неудовлетворительную работу», а также за скандальную историю вокруг скульптуры городового в Минске, сообщает nn.by со ссылкой на собственные источники.
Как проверила «Радыё Свабода» имя Евчар действительно исчезло с сайта МВД (для сравнения - веб-архив за 12 августа 2018).
«Я напишу все в «Фейсбуке». Вы все прочитаете и увидите. Отслеживайте «Фейсбук», - сказал журналистам Георгий Евчар.
На вопрос действительно ли это связано с имиджевым провалом с извинениями перед городовым, Евчар ответил: «Я не комментирую. Свои мысли я напишу в «Фейсбуке».
Сейчас его обязанности исполняет Виктор Новиков.
«Подросток реально существовал, но идея сделать из этого спектакль пришла именно пресс-секретарю. Это видео и последующие реакции разъярили министра Шуневича», - сказали источники.