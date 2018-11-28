Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украине 28.11.2018, 12:55

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Военное положение сроком на 30 дней начало действовать в 10 областях Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в стране, сообщил 28 ноября в Twitter спикер президента Святослав Цеголко, передает gordonua.com.

28 ноября спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый парламентом 26 ноября в целом законопроект №9338 "Об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" и направил его на подпись президенту.

"В соответствии с пунктом 31 части первой статьи 85 Конституции Украины, статьи 5 закона Украины "О правовом режиме военного положения" Верховная Рада Украины постановляет: 1. Утвердить указ президента Украины от 26 ноября 2018 №393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. 2. В период действия военного положения, введенного указанным указом президента Украины, частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах, согласно угрозам национальной безопасности и обороне Украины. 3. Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования", – сказано в тексте доработанного законопроекта.

В соответствующем указе президента отмечается: "Ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года".

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. В Генпрокуратуре Украины сообщили, что оккупационная власть РФ захватила 24 военнослужащих Украины. При этом трое моряков ранены. 15 членов экипажей были арестованы "судом" в Симферополе на 60 суток.

США, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Великобритания, Франция, Дания, Канада, Эстония и Польша осудили действия России, назвав их проявлением агрессии.

В связи с обострением ситуации возле Керченского пролива 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.