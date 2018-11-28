В Москве «заминировали» 10 торговых центров 4 28.11.2018, 13:15

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Эвакуированы несколько тысяч человек.

Несколько тысяч человек эвакуированы из 10 столичных торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В оперативные службы поступили сообщения об угрозах взрыва в более чем 10 торговых центрах. Из зданий эвакуированы несколько тысяч человек», — сказал собеседник агентства. Среди «заминированных» торговых центров — «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий» и «Горбушкин двор».

По словам источника, также эвакуация объявлена в торговом центре «Хорошо» из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Сейчас в зданиях торговых центров работают полицейские и кинологи, которые обследуют территорию.

Волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Тогда атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.