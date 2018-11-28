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Белорус стал бургомистром польского города

  • 28.11.2018, 13:44
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Ярослав Боровский был избран мэром Бельск-Подляски второй раз.

Бургомистром польского города, куда все ездят за покупками в супермаркет «Biedronkа», стал белорус, сообщает «Белсат».

В Бельск-Подляски, на белорусско-польском пограничье, за покупками приезжает много наших соотечественников. Православные белорусы составляют также значительную часть местного населения. И уже второй раз подряд бургомистром выбрали белоруса Ярослава Боровского. Сюжет о белорусском бургомистре смотрите от 13:09 минуты.


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