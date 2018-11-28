Какой будет погода в ближайшие три дня 1 28.11.2018, 14:01

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Завтра на дорогах ожидается гололедица.

29 ноября (четверг) территория Беларуси будет находиться под влиянием холодного скандинавского антициклона. Ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман, пишет Гидромет.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -8..-14°С, преимущественно по восточной половине страны -15..-20°С, максимальная - днем -3..-9°С.

30 ноября (пятница) сохранится влияние холодного скандинавского антициклона, центр которого переместится на юг европейской части России. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха ночью -7..-14°С, по востоку -15..-20°С, днем -3..-9°С.

1 декабря (суббота) республика будет находиться на западной периферии холодного антициклона, утром и днем ожидается перемещение фронтального раздела с побережья Черного моря. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по югу, днем во многих районах страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8..-15°С, по северо-востоку до -18°С, днем -3..-9°С.