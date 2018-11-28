Алексей Навальный: Согласитесь же, это великолепно 4 Алексей Навальный

28.11.2018, 13:47

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Алексей Навальный

Фото: AP

Они годами упражнялись в том, чтобы выставить иностранными агентами всех, кому не нравится Путин.

Извините. Понимаю, что это guilty pleasure, но не могу не поделиться.

Со вчерашнего дня наслаждаюсь тем, как кремлевская шушера отмазывает Сергея Брилева, подтвердившего свое британское подданство и недвижимость в Лондоне.

Они годами упражнялись в том, чтобы выставить иностранными агентами всех, кому не нравится Путин.

Поехал за границу? Значит, к кураторам.

Написал твит на английском? Обратился к хозяевам!

Встретился с иностранным журналистом? Общается со шпионом!

Сослался на иностранную газету? Участвует в пропагандистской операции!

Подал в Европейский суд? Ну это уж вообще. Предательство.

Помните «спецоперацию Кириенко» в аэропорту, после которой мы его стали называть «Сардиленыч»? Я ехал из суда в Страсбурге и какие-то клоуны начали вещать мне на плечи связки сарделек. Типа, продал Россию — обменял ее на эльзасскую сардельку.

А тут один из руководителей ВГТРК, многолетний ведущий путинских «прямых линий» оказался гражданином Британии. И подтвердил это публично, очевидно, исключительно из опасений, что ему будет некомфортно в Британии, если станет отрицать.

А они-то ожидали, что будет отрицать!

Ну так вот. Такая красота, такое удовольствие сейчас читать твиттеры кремлевских холуев.

Поделюсь жемчужиной. Два обожаемых мною человека: Владимир «Баллон» Соловьев и такой хмырь по имени Шота Горгадзе (именно ему мы благодарны появлению мема «Единая Россия — партия жуликов и воров») обсуждают двойное гражданство Адагамова. И радостно хихикают: оппы обожают двойное гражданство:

@VRSoloviev при том всегда интересно, гражданство какой страны для них первично. Кем они себя ощущают. — Шота Горгадзе (@Gorgadze_Shota) 3 января 2013 г.

Скриншот на случай, если жулики удалят твиты.

А сейчас, понимаете, пафосное обращение «к либералам и сочувствующим»:

Расскажите мне, господа "либералы" и сочувствующие им: наличие британского вида на жительство или недвижимости в Лондоне как-то должно по вашему мнению влиять на гражданскую позицию?! В чем проблема?! Какая разница, имеет Брилев иное гражданство или нет? Он ведь не чиновник. — Шота Горгадзе (@Gorgadze_Shota) 27 ноября 2018 г.

Почему? Гражданская позиция должна зависеть от гражданства?!Почему мы спокойно смотрим на граждан России, которые очевидно обслуживают интересы иностранных государств (возьмите к примеру сотрудников "эха"),а гражданин иного государства не может иметь и транслировать нашу позицию? — Шота Горгадзе (@Gorgadze_Shota) 27 ноября 2018 г.

Скрин, если удалят.

Ну согласитесь же, это великолепно.

Алексей Навальный