Алексей Бага о «заморских командах»: Мы умнее, сильнее и будем их обыгрывать 1 28.11.2018, 14:15

Алексей Бага

Наставник БАТЭ верит в силы команды перед матчем против венгерского «Види».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы против «Види», пишет «Трибуна».

- С «Шахтером» было 0:3, с «Лучом» – на флажке. Нет опасения?

– Абсолютно не тревожно. Это нормальная ситуация в жизни. В любом виде спорта невозможно пройти всю дистанцию без каких-то проколов, поражений и голов на флажке. Нормальный сценарий чемпионата и спортивной жизни. Поэтому никакой тревоги не испытываю.

- В первом туре БАТЭ достаточно уверенно переиграл «Види», но венгры затем дважды переиграли ПАОК. Как изменилась команда? За счет чего добавила?

– Я бы не сказал, что как-то кардинально изменились венгры. С ПАОКом очень хорошо отыграли в обороне, хорошо контратаковали и в Греции забили два мяча после стандартов. Это показательный момент. Сейчас стандарты в играх с более сильными командами имеют важное значение. Изменений нет. Сегодня узнаем, кто прилетел и кто в каком состоянии. Были проблемы со здоровьем у Миланова и Хусти. Смотрели все игры, но не скажу, что что-то поменялось.

– Встречаются две команды, которые любят играть вторым номером. Какие нюансы могут решить завтра исход, учитывая, что стандарты любят и те, и другие?

– На результат могут повлиять множество нюансов: погода, турнирное положение, обстоятельства с составами. Поэтому о чем-то конкретно говорить тяжело.

– «Види» очень хорошо играет в гостях. В Венгрии набрали больше всех очков на выезде, в Лиге Европы обыграли ПАОК, «Челси» помучался. Не считаете ли вы, что венгры сыграют сильнее, чем в первом матче?

– Чтобы говорить о сильнее или слабее, нужно понимать, что мы подразумеваем. Сильнее в обороне, в контратаке, будет более атакующий состав. В Европе команда хорошо играет в обороне. Надо отдать должное. Команда понимает, что нужно делать и как сделать это качественно. И поэтому команда набрала 6 очков в такой непростой группе. А их игра во всем зависит от нас. Если заставим их обороняться, это будет одно. Если своей игрой будем позволять им атаковать – будет другое. Все зависит от нас.

Сейчас нет непобедимых. Надо вылезать из кокона. В корне не согласен с тем, что заморские команды сильнее и быстрее нас. Мы умнее, сильнее и будем их обыгрывать. Мы должны играть с уверенностью в себе и партнерах, – сказал Бага.