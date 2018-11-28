Активистка - Совмину: Доколе вы будете считать людей дураками? 1 28.11.2018, 14:31

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Елена Янушковская

Фото: Facebook

Елена Янушковская призвала чиновников не тратить деньги на отписки.

Активистка Белорусского христианской демократии из Витебского района Елена Янушковская повторно обратилась в белорусский cовмин, вследствие несоответствующего потребностям сельчанам движения общественного транспорта, пишет сайт bchd.info.

"В предыдущем обращении к вам я поднимала вопрос о пригородных экспресс-автобусах и маршрутных такси, которые не берут пассажиров до нужных им населенных пунктов и не забирают людей с остановок, маршрутки ездят полупустые, что ущемляет права людей, усложняет им жизнь и убыточно для государства", - отметила она в обращении.

"До этого я обращалась в ОАО" Витебскоблавтотранс ". В своем ответе они ссылаются на постановление белорусского совмина от 31.08.2018г. №636.

Ваш же ответ гласит, что все спущено на Витебский облисполком. Возникает закономерный вопрос - каким образом облисполком может отменить бездумное решение совета министров? И второй вопрос - до каких пор вы будете считать людей дураками и тратить бумагу на отписки? "- спросила активистка.