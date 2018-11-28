Война ГРУ против ФСБ-СВР продолжается Секция «Браво» группы Информационное сопротивление

28.11.2018, 14:45

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Противостояние и борьба за «место под солнцем» в российских спецслужбах набирают новые обороты.

Это можно увидеть из обобщенного анализа событий за последние годы, размещенного на странице "San_Gennaro" в "Живом журнале".

Итак, по порядку. 21 ноября "внезапно", конечно, скончался прямо на рабочем месте глава ГРУ генерал-полковник И.Коробов.

Естественно "после долгой и продолжительной болезни". Но внезапно. Не каждому дано пережить английское турне" Петрова и Боширова. Не говоря уже о Черногории и о хакерах в Нидерландах. И кремлевская медицина тут не помогла. Хотя еще накануне, на 100-летии организации генерал блистал орденами и здоровьем.

Правда, журналисты писали, что он почувствовал себя плохо после встречи с Путиным. Утверждается, что в сентябре 2018 года главу ГРУ якобы "вызвали на ковер" к президенту, после чего военному стало плохо:

- "Не исключено, что до конца года Коробова снимут с должности, а на его место поставят родившегося в Ленинграде генерала Сергея Гизунова", — предполагал журналист Канев. По его мнению, Гизунов является "глазами и ушами" Путина в военной разведке.

Тем не менее, исполнять обязанности главы ГРУ будет 58-летний ветеран Сирии - Игорь Костюков. РБК утверждает, что, скорее всего, именно он и возглавит ГРУ.

Министр обороны Сергей Шойгу от лица руководства ведомства уже выразил соболезнования в связи со смертью Коробова. Не в первый раз...

Двумя годами ранее, скоропостижно скончался его предшественник - Герой России генерал-полковник И.Сергун: 3 января 2016 года на 59-м году жизни.

Явно не "старичек", как и замначальника ГРУ генерал-майор Юрий Иванов, который утонул в августе 2010 года в сирийской Латакии, а его тело обнаружили спустя два дня на побережье Турции в 90 километрах от места гибели. При том, что труп генерала умудрился проплыть это расстояние против течения! Просто какой-то злой рок у ГРУ! Не говоря уже о "разборе полетов".

Ну а после Солсбери разведчикам вообще не везет! Вот и глава СВР Нарышкин решил упрекнуть "коллег" в непрофессионализме.

Правда, почему-то сам, в перспективе, решил податься в Венгрию и, якобы, семью свою туда отправил. В НАТО. Все-таки в Будапеште с уличным движением лучше, чем в Москве, где "сильно спешивший" полковник СВР С.Соловьев умудрился попасть под "Volkswagen Passat". Вроде ничего серьезного, но пришел домой и умер...

Вообще-то стремление Нарышкина в Европу вполне понятно. Сплетники судачат, что ГРУ и СВР-ФСБ это два альтернативных мира. Где ГРУ – это "лапотники - евразийцы", ратующие за союз Руси с Востоком, и плевать им на "управляемую демократию". А СВР-ФСБ – это "атлантисты", алчущие дружбы с западной элитой и потому поддерживающие "демократический флер".

По факту, ФСБ поднялось в середине 90-х на деле о "Трех китах", после чего российская Федеральная таможенная служба полностью легла под "фесов", лишив всех надежд Министерство экономического развития и торговли, которое имело на нее свои виды. Затем была взята под контроль СВР. А теперь, в ведомстве Бортникова решили потягаться и с ГРУ!

Однако попытка посадить в кресло главы военной разведки своего человека в 2016 году провалилась. Начальником ГРУ стала креатура Шойгу и Минобороны - Коробов. Это важно, ибо за абревиатурами спецслужб стоят конкретные люди: клан Шойгу - ГРУ, а Иванов, Бортников и Нарышкин с Чемезовым ("Ростех") - ФСБ и СВР. Некоторые "либерасты - политологи" определяют их еще, как "семейную касту" (Шойгу) и "придворный клан", обслуживающий персонально Путина.

Последние, за реализацию Минских соглашений и укрепление отношений с Украиной. За выход России из режима двусторонних санкций с Западом. Кстати, именно Сергей Иванов, в свое время, принял решение о замене руководства шести из 12 структурных подразделений ГРУ на "коллег" из "конкурирующей" фирмы" - СВР.

Шойгу же, наоборот, за конфронтацию с НАТО и за полномасштабную войну с Украиной.

Это совсем не радует Кремль. Как и позиция Минобороны РФ по Сирии, откровенное хамство которого по отношению к американцам привело к увеличению присутствия Пентагона на территории страны, практически нивелируя военные "победы" Путина. Но для Шойгу, в условиях повязанной войной России, "профи" из ГРУ стали незаменимы. И пока, ему удавалось отстоять независимость Военной разведки от ФСБ-СВР.

Иными словами, противостояние ГРУ с ФСБ-СВР, это прямое проявление борьбы "кремлевских башен" во внутренней и внешней политике. И здесь не до сантиментов!

"Смешная" история с Петровым и Башировым стала "ответкой" ФСБ - СВР за арест своих сотрудников в конце 2016 года. Тогда, с подачи ГРУ были арестованы начальник 2-го управления ЦИБ ФСБ полковник Михайлов и его сотрудники.

Их обвинили в передаче информации ЦРУ. Михайлов сотоварищи, якобы, сдали американцам агентуру ГРУ, что и привело к скандалу о кибер-терроризме России в отношении США. Поэтому, Британия получила информацию о "солсберийских туристах" от сотрудника СВР, пошедшего на сотрудничество с британскими спецслужбами. Он предоставил англичанам "широкий спектр конфиденциальной информации" о разведсети ГРУ по всему миру.

По мнению военных, этот "слив" и дискредитацию ГРУ действительно "заказала" СВР. И Военная разведка не осталась в долгу, "засветив" в "Новой газете" информацию о семье главы СВР Нарышкина. Ранее, бывший глава резидентуры СВР в Америке Сергей Третьяков, ставший перебежчиком и передававший документы США, умер в 2012 году, "случайно" подавившись куском мяса в ресторане. На войне - как на войне!

А война ФСБ с Военной разведкой проявилась с ареста полковника ГРУ Владимира Квачкова еще в 2005 году в связи с покушением на Чубайса. Тогда это здорово перепугало Кремль. Во властных коридорах поползли слухи о том, что внутри ГРУ формируются боевые террористические группы. Считают, что повторный арест Квачкова в 2010 году показал, что эти слухи были претворены в реальные обвинения с подачи ФСБ. Началась попытка устранения и компрометации ГРУ, как опасного рудимента СССР. Тем более, что ГРУ оставалось единственной российской спецслужбой, структура которой не изменялась с советских времен.

Кроме всего прочего, ГРУ обладало большими возможностями по сбору информации, составляло досье на бизнесменов, политиков, обладало информацией по коррупционным схемам, "отмыву денег", банковским счетам. При таких возможностях ГРУ оставалось неподконтрольным "ручным" ФСБ-СВР. Более того! Злые языки считают, что в РФ вообще сформирована "теневая спецслужба", имеющая своих людей в ФСБ, СВР, Минобороны, администрации президента, правительстве, МВД, по "сетевому принципу". Эта структура обслуживает интересы "придворного клана", который управляет страной. Ей не нужен конкурент в виде ГРУ, способной на независимый сравнительный анализ. И еще! К ГРУ, по наследству от СССР, перешло огромное количество недвижимости за границей, которая использовалась "армейцами" в оперативных целях.

С начала 90-х, и с приходом Путина к власти с начала 2000-х, начался не только отжим собственности у ГРУ, но и устранение особо опасных его представителей. Странно, но факт:

В 1992 году заместитель начальника ГРУ погиб в автомобильной аварии.

В 1996 году одного из руководителей ГРУ Алексея Ломанова сбил насмерть автомобиль.

В 1997 году из окна своей квартиры выбросился генерал-майор ГРУ Виктор Шипилов.

В 1999 году заместитель начальника ГРУ разбился в автомобильной аварии Иван Шапаев.

Правда и у СВР были потери: в 2000 году тело подполковника СВР нашли с ножевым ранением в шею.

В 2008 году ГРУ обвинили в неготовности ВС РФ к нападению Грузии на Осетию. Неожиданностью стало наличие у Грузии систем ПВО ЗРК "Бук", поставленных Украиной, и западных систем по контролю за воздушным пространством. В итоге, российские ВВС понесли серьезные, для такого маленького конфликта, потери.

Офицеры же ГРУ говорят, что информация предоставлялась, но не была должным образом рассмотрена. Высшее руководство страны и Министерство обороны получило от ГРУ все необходимые данные. К тому же, начальник военной разведки потерял право прямого личного доклада президенту. Поэтому направляемая информация проходила, как минимум, через начальника Генштаба и министра обороны.

Подобным образом эта ситуация продолжала развиваться до прихода Шойгу. Здесь он сразу столкнулся с ФСБ - везде и всюду. Особенно в вопросе ЧВК (частных военных компаний), которые ФСБ подмяла под себя. ЧВК “Вагнера”, в данном случае, относится к сфере влияния члена “придворного клана", крупного подрядчика Минобороны, автора "фабрики троллей" и личного повара Путина - Евгения Пригожина. Его компания "Конкорд", с благословения Путина, выигрывала все больше тендеров Министерства обороны, которое Шойгу считал своей вотчиной.

В счет погашения значительных расходов РФ на войну в Сирии, компания Пригожина претендовала на большинство из действующих сирийских месторождений нефти и газа. Собственно поэтому Пригожин и решил потеснить МО РФ в Сирии поставив туда своего человека Уткина - "Вагнера". При том опять на поле Шойгу!

Но в результате, режим Башара Асада смог контролировать не более 30% этих месторождений. Остальные, отписанные Пригожину, были захвачены Международной коалицией под эгидой США.

В общем, делиться с Кужугетовичем “фэсы" не захотели. А ведь они опекали в Сирии неплохие активы РФ - "Союзнефтегаз” и “Татнефть”. И "прелесть" Сирии для всех была еще в том, что там, как и на любой войне невозможно проконтролировать расходование бюджетных средств.

За это ФСБ жестоко поплатилась. Шойгу устроил "Вагнеру" мясорубку под заводом Конэко в Дейр-эз-Зоре. Ведь основной причиной разгрома ЧВК стало отсутствие ее поддержки со стороны дислоцированных в Сирии сил МинОбороны.

Решив прибрать ЧВК под свой контроль, Шойгу инициировал идею ГРУ об их легализации, и даже создал под это дело свой “Патриот”.

Но ФСБ отыгралось в Африке. В ЦАР. Устранив руками местных аборигенов российских журналистов, имевших не только серьезный послужной список за плечами (Орхан Джемаль), но и связь с ГРУ. Да и репортаж они собирались делать о российских ЧВК в Африке. А Кремль, похоже, в этом противостоянии, сделал ставку на ФСБ.

Ну и в Администрации Президента, например, опять отложили проект Указа о присвоении Шойгу звания маршала. Причина - провалы в Сирии. Прилетев в декабре 2017-го года в Хмеймим для участия в «Параде Победы», Путин воочию увидел, что ее нет - как и не было. А после его отъезда, 31 декабря 2017 года, Хмеймим был атакован боевиками, уничтожившими тогда сразу 7 самолетов. К тому же, говорят, Шойгу уже поднадоел в Кремле, как главный политический долгожитель. Хотя еще недавно, его рассматривали как возможного преемника Путина.

Иными словами, над "крышей" ГРУ стали собираться тучи. Тем не менее, рейтинг Шойгу в России (как считают некоторые) второй после президента. А если учесть, что после выборов Путин просто обвалился до 30-39%, то не терявшая своей актуальности операция "преемник" приобретает новое звучание. И как знать, какую роль может сыграть в ней Шойгу при помощи ГРУ? Вот политологи и задаются вопросом: а зачем Путин вызывал Шойгу и шефа ФСБ Бортникова "отдохнуть" в енисейскую тайгу в сентябре? Ведь вопросы подобного рода "конкуренции" в Кремле решают в тиши кабинетов. Для этого Путин и поставлен. А тут вообще тайга и глухомань. Если кто и слышит, так и те - медведи. А вы говорите вертолеты...

Секция «Браво» группы Информационное сопротивление