Минчанин навел порядок с парковкой во дворе – и ему стали приходить анонимные послания 4 28.11.2018, 14:54

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Инициатива вызвала бурную реакцию.

Раз и навсегда решить проблему с парковкой во дворе — многим бы хотелось осуществить эту затею. Кто-то предпринимает немало усилий, чтобы под окнами была не тонущая в грязи стихийная стоянка автомобилей, а газон и чистые детские площадки. Но инициатива может вызвать и негативную реакцию, пишет onliner.by.

Проблема

Читатель с ником Ewgenius рассказал корреспонденту Onliner о проблеме в микрорайоне Ангарская в Минске (дворы возле многоквартирных домов №33а, 38, 40).

— Есть рядом с домами несколько проблемных мест, куда некоторые водители регулярно ставят свои авто и, как следствие, загаживают сам двор, убивают газон, тротуар. Причем обычно нетрудно найти место, где можно припарковаться нормально. Я сам паркуюсь в этих местах уже больше 5 лет — места есть, можно оставить машину и немного пройтись. Но кому-то важнее стать как можно ближе к дому. В итоге весь двор похож на свинарник, а грязь разносится по территории, — рассказал собеседник.

Как показывают истории наших читателей, проблема с парковкой во дворе не решается, если проявлять терпение и закрывать глаза на уничтоженный газон. Ewgenius отметил, что в его дворе водители уже стали парковаться в два ряда там, где когда-то была зеленая зона.

— Хочется жить в адекватном обществе, а не «вот это вот все», — заявил читатель.

Первый вариант решения

Ewgenius рассказал, что первым делом добился через портал 115.бел установки бетонных полусфер, которые препятствовали въезду автомобилей на тротуары и зеленую зону. Поначалу это подействовало.

— Когда стоят полусферы — все вроде бы приходит в норму, приятно смотреть на двор. По тротуару становится возможно пройти, трава появляется там, где все разъездили, — говорит собеседник.

Вот только продлилось такое счастье недолго. Как это не раз случалось, полусферы сдвинули с тротуара так, чтобы они не мешали парковаться, с газона бетонные элементы также куда-то исчезли.

— Все просто. Обязательно найдутся один-два лентяя, которые начнут ставить машины так, как им удобно. А за ними уже подтягиваются остальные, — констатирует наш читатель. — Все стало как и прежде.

Второй вариант решения

Ewgenius сдаваться не собирался, но и «сдавать» водителей в ГАИ пока не хотел. Пытался самостоятельно достучаться до сознания людей.

— Я надеялся на сознательность водителей, поэтому несколько раз подкладывал под дворники автомобилей профилактические листовки, — рассказал собеседник.

Итог: профилактика действует не на всех.

— Такой способ, может быть, работает только с сознательными гражданами. А они и так не ставят машины как попало. Как итог — беспорядочная парковка, — пришел к выводу наш читатель.

Третий вариант решения

Ничего не оставалось, кроме как сообщать о нарушителях в ГАИ. Ewgenius стал направлять фото на сайт ГУВД.

— Из недавнего: удивил метод парковки одного таксиста. Фото также направил в ГАИ. И оттуда пришел ответ — водителя привлекли к ответственности, — рассказал читатель.

Побочный эффект

Приблизительно в то же время Ewgenius стал получать неприятные анонимные послания.

— Смотрите, какую милоту кинули в почтовый ящик. Похоже, ГАИ предоставляет данные заявителей, — предположил наш читатель. — Видимо, автор записки очень обижен.

Этим не закончилось, и вскоре Ewgenius от соседей узнал, что на его почтовом ящике оставлено еще одно послание. Авторский стиль, к слову, тот же.

— Написал заявление в милицию, его приняли. Жду дальнейших событий, — рассказал собеседник.