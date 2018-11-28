Путин использует старые методы Дмитрий Орешкин, «Обозреватель»

28.11.2018, 15:04

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Дмитрий Орешкин

Фото: Коммерсант

Кремль пошел на эскалацию конфликта с Украиной из-за внутренних проблем.

Путин пошел на эскалацию конфликта с Украиной в условиях отчаяния. Ведь в условиях мирного развития его рейтинг падает. Неделю назад Левада-центр опубликовал данные опросов. В целом поддержка Путина снизилась процентов на 20. Если говорить о президентском рейтинге, то показатель готовности голосовать за Владимира Путина на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресение, съехал с 53% до 40%.

Это закономерно, ведь экономическая ситуация в России не улучшается, цены растут, доходы падают, людей очень сильно раздражает пенсионная реформа. И у Путина в руках нет возможностей улучшить экономическую ситуацию. Это серьезная проблема. Даже если он предпримет правильные и конструктивные шаги с точки зрения экономики, то они дадут о себе знать не раньше, чем через 2-3 года. И то не факт. Надо переломить негативное отношение к России, сложившееся в последние годы. Только вот Путину нужна поддержка уже сегодня, но не в плане выборов. Ему нужно демонстрировать сильную политическую позицию тем политикам и игрокам на нашем внутреннем рынке, которые на него ориентируются. Если он покажет слабину, то в элитных группах начнется разброд и шатание, рассуждение, что Путин завел страну в тупик. Чтобы такие настроения пресечь, Путин пытается использовать старые методы.

У него были три всплеска популярности и все три были связаны с военными историями. Война в Чечне, война в Грузии, война в Украине. И вот Путин уже в четвертый раз пытается войти в одну и ту же воду в надежде, что прямое обострение с Украиной обеспечит ему консолидацию населения и его поддержку в искусственно созданной ситуации. Это когда ты или с украинцами или с русскими. Естественно, что большинство будет с ним.

Путин считает, что ему выгодно обострение с Украиной. Вопрос, на который пока нет ответа, в какой мере он прав. У меня такое ощущение, что не прав потому, что даже среди путинского большинства произошел раскол настроений. Это видно по обсуждению в Интернете. Пока нет социологических опросов и мы не знаем, как общество отреагировало на эти новости. Но как это не парадоксально для Путина, восторга по поводу войны Украиной нет даже у его сторонников. В отличие от ситуации с Крымом. Прямого конфликта войны с Украиной никто не хочет. Но факт состоит в том, что впервые состоялся прямой конфликт между российскими и украинскими вооруженными силами, который нигде не спрячешь и ничем не прикроешь.

Если раньше нам рассказывали, что на Донбассе идет гражданская война, что трактористы и шахтеры где-то раздобыли оружие в военторге и сопротивляются украинской хунте, то теперь такого не скажешь. Что украинские катера остановили отдыхающих в теплых водах ноябрьского Азовского моря трактористов и шахтеров, которые там плавали на надувных матрацах и петардами отогнали украинских военных.

Понятно, что это были боевые корабли ФСБ и пограничной службы, понятно, что они стреляли, первыми открыли огонь и совершили тарам. И как не странно, но значительной части путинского электората это как раз и не нравится. Есть люди, которые идут по путинскому сценарию, целиком и полностью его поддерживают, жалеют, что катера не потопили… Но их уже не большинство, как мне кажется. Надо подождать, что скажут социологи, когда проведут опросы. Но в целом нет такого ощущения, что состоялась еще одна маленькая победоносная война.

Во-первых, не с тем противником, во-вторых, нет ощущения победоносности, и в-третьих, сам Путин дальше уже не может развивать эту военную риторику. Он прекрасно понимает, что у него нет ресурсов для введения боевых действий. Одно дело пропагандистские заявления, что через неделю наши танки будут в Киеве, а другое дело – реальная оценка сопротивления со стороны НАТО и украинских войск. Так что Путин делает вид, что играет бицепсами и мускулатурой. Да, есть люди, которые на это ведутся, их много. Но их значительно меньше, чем было в 2014-ом году, когда все восторгались в связи с аннексией Крыма.

Теперь ментальная база уже другая. Население раздражено, оно устало, видит, что денег нет. В добавок к этому слишком много информационных утечек. В общем, антипутинские настроения усиливаются. И я вовсе не уверен, что ситуация в Азовском море, как на то рассчитывал коллективный Путин, сплотит российский электорат вокруг действующего президента.

Дмитрий Орешкин, «Обозреватель»