Макрон сделал шаг навстречу «желтым жилетам» 28.11.2018, 15:28

Налогообложение топлива будет привязано к колебаниям цен на нефть.

На фоне массовых протестов автомобилистов Эмманюэль Макрон представил основные направления энергетической политики на ближайшие годы. Президент объявил, что налогообложение топлива будет привязано к колебаниям цен на нефть, чтобы снизить налоговую нагрузку на французов, которые часто используют автомобили, сообщает RFI.

А также подчеркнул намерение переходить на возобновляемые источники энергии, объявив о новых сроках закрытия АЭС. Впрочем, его выступление не убедило ни «желтых жилетов», ни активистов-экологов.

Гибкое налогообложение на топливо

Макрон пообещал заниматься как проблемами климатических изменений, так проблемами французов, которые не могут «свести концы с концами». «Я не хочу, чтобы экологический переход еще больше усилил неравенство и усугубил положение наших сограждан, которые живут в сельской местности и в пригородах», — заявил президент. Макрон подчеркнул, что услышал недовольство протестующих автомобилистов, но не собирается идти на уступки тем, кто устраивает беспорядки.

Он пообещал сделать налоговую политику более гибкой, привязанной к колебаниям мировых цен на нефть. В правительстве уточнили, что в если цены на нефть резко взлетят, власти могут снизить или вовсе временно отменить налог на топливо, введенный в начале года. С 1 января 2019 года планируется снова поднять налог на бензин и самое популярное в стране дизельное топливо на 3 и 6 евроцентов соответственно.

Эти намерения правительства вызвали негодование автомобилистов и массовые акции протеста «желтых жилетов». В прошлые выходные около ста тысяч человек вышли протестовать в светоотражающих жилетах по всей стране, на Елисейских полях это вылилось в беспорядки и столкновения с полицией. Правительство обвиняет в их организации ультраправых. В позапрошлые выходные около трехсот тысяч протестующих перекрыли основные дороги Франции, что привело к многочисленным пострадавшим и двум погибшим в результате ДТП.

Президент Макрон предложил в течение ближайших трех месяцев вести консультации со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с «желтыми жилетами», чтобы выработать новую налоговую политику. Но заявления президента не убедили протестующих автомобилистов. Одна из лидеров движения «желтых жилетов» Жаклин Муро заявила, что Макрон фактически дал зеленый свет на продолжение протестов, которые будут только «ужесточаться».

Атомный компромисс

Макрон перенес на 10 лет сокращение доли атомной энергетики с 75% до 50%. Этого планируют добиться к 2035 году, хотя раньше планировалось сделать это к 2025-му. К этому сроку собираются закрыть 14 атомных реакторов мощностью 900 МВт из 58. Два реактора старейшей во Франции АЭС Фессенхайм остановят уже летом 2020 года. АЭС Фессенхайм ввели в эксплуатацию еще в 1977 году, на ней неоднократно случались сбои.

Макрон подчеркнул, что страна будет постепенно переходить на возобновляемые источники энергии, и объявил об увеличении господдержки «зеленой» энергетики. С 2019 по 2028 год на нее потратят 71 миллиард евро. К 2030 году планируется втрое увеличить производительность ветряков и в целых пять раз — долю солнечной энергетики. В ближайшие четыре года во Франции появится первая ветряная электростанция в море.

Во французском отделении Greenpeace считают, что власти Франции до сих пор представляют АЭС в качестве альтернативы ископаемым источникам энергии, тогда как атомная энергетика «не чистая, не дешевая и никак не гарантирует энергетическую независимость».

«Мы ждали структурных и исторических изменений для борьбы с климатическими изменениями, но представленные меры не были на высоте неотложных проблем», — заявили в природозащитной организации.