Никол Пашинян: Я лично приду за чиновниками, запугивающими граждан 3 28.11.2018, 16:11

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И. о. премьер-министра Армении выступил на предвыборном митинге блока «Мой шаг».

«В течение ближайших пяти лет мы искореним в Армении крайнюю бедность и снизим безработицу», - сегодня во время предвыборной агитации в Спитаке заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, возглавляющий список блока «Мой шаг», подчеркнув, что они не представляют преодоление бедности в виде раздачи людям риса, варенья или денег, сообщает «Радио Азатутюн».

«Эти деньги будут потрачены и закончатся, что человек будет делать дальше? Мы видим это посредством работы, посредством инвестиций, посредством открытия новых рабочих мест, фабрик и заводов, - сказал Пашинян и продолжил: - В Армении сегодня с правительством обсуждаются инвестиционные программы на 500 млн долларов и более, и число этих программ будет расти. В Армении будут открыты тысячи рабочих мест, но часть этих рабочих мест откроете вы, потому что мы хотим поощрить вас заниматься предпринимательством. Мы должны обеспечить сельчан поливной водой, мы должны обеспечить сельчан антиградовой системой, мы должны обеспечить сельчан по возможности доступными кредитными средствами и поощрить и обеспечить реализацию, экспорт их продукции из Армении. Мы должны помочь людям зарабатывать на жизнь, потому что гражданин Армении должен обеспечить свое благосостояние достойной работой».

Он подчеркнул, что лично придет за теми главами сельских администраций, которые пытаются запугать сельчан.

«Там, где еще есть главы сельских администраций-республиканцы, которым приходит в голову запугивать своих сельчан в связи с выборами или по другому поводу, знайте, я лично приду за вами и, схватив за шею, вышвырну из ваших кабинетов. В этой стране еще есть люди, которые осмеливаются запугивать граждан?», - сказал и. о. премьер-министра.