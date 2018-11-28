Фотофакт: Как реставрируется Кревский замок 1 28.11.2018, 17:05

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Активное участие в восстановлении замка принимают простые белорусы.

Белорусы за два дня собрали денег на сто тонн камней для реконструкции Кревского замка. Это только часть работ в замке. «Гродненская правда» рассказала, как проходит реконструкция легендарного замка − и сколько на это нужно денег.

Год назад рабочие занимались консервацией Княжеской башни в Кревском замке. Для этого из фонда президента по поддержке культуры и искусства выделили около ста тысяч рублей. Сейчас башня накрыта временной крышей − её хотят заменить на красивую черепицу. Сейчас основные работы идут на северо-западной стене, которая сохранилась лучше всех. На неё из того же фонда сначала выделили 880 тысяч рублей, но потом проект скорректировали − и добавили ещё 220 тысяч.

Как идёт реставрация

По словам гендиректора «Белреставрации» Владимира Змушко, реставрация идёт к завершению: «Заканчиваем восстановление стены, выставлена стропильная система, ведется обрешетка. На днях прибыла чешская черепица – красивая, качественная. Одним словом, достойная такого объекта».

К счастью, строители не заделывают стены обычным кирпичом, как в Старом замке в Гродно. По словам Владимира Змушко, в Кревском замке повторяют кладку, что была в 13 веке. Стены имеют толщину в 2,4 метра, высота − почти десять. Внутренняя сторона выложена из бутового камня, внешняя − из камня и полосы кирпича. «Клали мы так же, как и много веков назад: две версты, а между ними идет забутовка», – пояснил Змушко.

Одна из трудностей − почва. Замок построен на торфянике, поэтому строители отдельно работают над тем, чтобы стена не разрушилась. Как рассказали в фирме, которая разработала состав раствора для замка, среди компонентов есть минерал, который связывает соль и упреждает её появление на кладке. Примерно 95% стены возвели из родного для замка бутового камня − за столетия он никуда не пропал. После 18 века Кревский замок пришёл в запустение, а в Первую мировую возле него проходила линия фронта − стены попадали под обстрел. В итоге камень просто осыпался возле замка, а строителям оставалось только собрать его.

За последние дни привезли несколько 20-тонных машин камня и четыре самосвала стройматериала − его достаточно для завершения работ. Если потом заняться реставрацией и остальных стен замка (это пока что только проектируется), то потребуется новый бутовой камень − «бесплатный» закончился. Идеи, где его достать, у строителей есть.

Что будет с замком дальше

Архитектурный проект в отношении Кревского замка очень амбициозен − планируется восстановить все стены на существующую высоту, отреставрировать Княжескую башню и воссоздать примыкающую к ней боевую галерею, где разместят музейную экспозицию. По словам начальника отдела культуры Сморгонского райисполкома Татьяны Ражевой, музей в замке нужно обязательно сделать − это поможет зарабатывать на туризме, а деньги можно будет потратить на пополнение коллекции и реставрационные работы. А история у замка серьёзная − с ним связаны имена Кейстута, Ягайло, Витовта, Свидригайло. Здесь подписывали Кревскую унию 1385 года − соглашение о союзе между ВКЛ и Польшей. И, конечно, замок стал бы обязательным пунктом для экскурсий белорусских школьников.