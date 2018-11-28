Россияне в Азовском море повели себя как пираты 4 Максим Розумный

28.11.2018, 17:18

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Все многомиллионные бюджеты российской дипломатии и пропаганды не способны изменить тот факт, что действия в Азове были незаконными.

Россия бросила все дипломатические и пропагандистские силы на прикрытие Керченского инцидента. Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом на очередном саммите G20 под угрозой срыва, имиджевые потери не компенсируют того патриотического эффекта, какой режим получил внутри РФ.

Сейчас будет много спекуляций и различных попыток привести "тень на плетень". Этому способствует внутренний конфликт в украинском политикуме и истерическое состояние украинского общества.

Например, один официальный представитель команды Юлии Тимошенко прямо назвал события в Керченском проливе провокацией Украины. Поэтому важно четко понимать, что на самом деле произошло.

Своими действиями последних месяцев Россия по факту заблокировала свободное пользование Азовским морем и Керчь-Еникальским проливом для Украины. Украина пыталась сопротивляться этому. В сентябре два украинских военных судна прошли проливом, чтобы обеспечить минимальное силовое присутствие в конфликтном регионе. Россияне тогда пропустили украинские суда, так как для их задержки у них нет ни моральных, ни юридических оснований.

Апелляция к понятию "территориальных вод РФ" является абсолютно никчемной в отношениях двух государств, поскольку эти территориальные воды не признаны российскими никем в мире, в том числе, конечно, и Украиной.То есть помешать украинским судам пользоваться Азовским морем и проливом Россия может только по праву сильного.

Кстати, по тому же праву сильного Украина должна просто уничтожить Керченский мост как таковой, если бы соотношение сил было зеркальным.

25 ноября два украинские военные катера и буксир предприняли попытку пройти в украинский порт Мариуполь в Азовском море. Никаких оснований препятствовать им в этом российская сторона не имела. Свидетельством этого является глупая идея поставить на пути движения кораблей танкер, который якобы сел на мель.

Украинские экипажи выполнили все необходимые меры предупреждения, но в ответ российские береговые и пограничные службы начали выдвигать совершенно безосновательные требования. Более того, пограничные корабли РФ прибегли к беспрецедентным действиям в отношении украинских судов, совершив два раза подряд умышленный таран менее маневренного буксира.

Под давлением российской стороны (стало уже очевидным, что она руководствуется правом сильного, а не силой права), украинские корабли отказались от намерения пройти Керчь-Еникальский пролив, развернулись и отправились в сторону Черного моря. Во время этого выхода из пролива их догнали боевые корабли РФ и открыли огонь на поражение. По счастливой случайности, ракета, выпущенная русскими против катера "Бердянск", не разорвалась на борту судна, иначе экипаж мог бы погибнуть.

После обстрела украинские суда были захвачены российским спецназом. Обстрел украинских судов и их захват русскими произошел в нейтральных водах.Такое поведение трудно назвать иначе, как бандитским. И все многомиллионные бюджеты российской дипломатии и пропаганды не способны изменить этот факт.

Максим Розумный, "Главред"