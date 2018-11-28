Этот дивный союз 3 Валерий Карбалевич

28.11.2018, 17:38

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Валерий Карбалевич

Почему Лукашенко так не любит армянского лидера.

ОДКБ — довольно странная организация. Она не поддерживает своих членов в конфликте с другими государствами. В частности, ОДКБ не солидаризируется с Арменией в ее противостоянии с Азербайджаном или с Россией в противоборстве с Украиной и Западом.

Так мало того, члены этого союза позволяют себе еще и конфликтовать друг с другом. Например, год назад вспыхнул острый кризис в отношениях между Казахстаном и Кыргызстаном.

Но, наверное, больше всего конфликтов со своими союзниками по ОДКБ у Беларуси. Еще не завершилось публичное выяснение отношений между нашей страной и Кыргызстаном из-за предоставления убежища группе бывших кыргызских политиков во главе с экс-президентом Курманбеком Бакиевым, которых на родине обвиняют в преступлениях, как вспыхнуло противостояние между Минском и Ереваном.

Армения давно высказывает претензии в адрес Беларуси за то, что она продает оружие ее врагу Азербайджану. Отношения обострились особенно в последние месяцы, когда выяснилось, что там появились белорусские ракетные комплексы «Полонез». Уже поступили две партии. Товарооборот Беларуси и Азербайджана в январе—сентябре увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $331,5 млн. «Полонезы» стоят дорого.

Но прямо на днях белорусско-армянский конфликт перешел в новую стадию, в публичную перепалку ввязались лидеры двух стран. Поводом для раздора стал вопрос о генеральном секретаре ОДКБ. Возникла ситуация, не предусмотренная уставом этой организации. После отставки многолетнего генсека ОДКБ Николая Бордюжи в 2017 году, было принято решение занимать эту должность поочередно представителями всех стран—членов союза, согласно алфавиту. Поэтому генеральным секретарем ОДКБ был назначен гражданин Армении Юрий Хачатуров.

Однако после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, происшедшего в результате народной революции, там начали расследование деятельности бывших властей страны. За репрессии против оппозиции было возбуждено уголовное дело в отношении и Юрия Хачатурова, который занимал в то время пост заместителя министра обороны. Ереван отозвал его с должности генсека ОДКБ, предлагая заменить другим представителем Армении.

Генеральный секретарь организации — должность техническая. Этот человек не определяет политику ОДКБ, а является скорее исполнителем. В какой-то мере — вопрос престижа.

Но здесь, казалось бы, формальный, технический вопрос уперся в другую проблему. Дело в том, что ОДКБ — союз государств с авторитарными режимами. До недавнего времени Армения вполне вписывалась в это сообщество. Но после весенней «цветной революции» там к власти пришла оппозиция. Уже сам по себе данный факт вызывает раздражение у авторитарных лидеров ОДКБ. Революция, Майдан для диктаторов, много лет возглавляющих свои государства, являются святотатством, кощунством, покушением на сакральные основы.

Кроме того, что новый лидер Армении Никол Пашинян пришел к власти с улицы, вознесенный народным протестом, он стал играть не по правилам. Возбуждение уголовного дела против чиновника, занимающего должность в международной организации, само по себе необычно. И за что? За расправу над оппозицией. Так все авторитарные правители государств—участниц ОДКБ в своих странах делают то же самое. Не случайно А. Лукашенко приютил в Беларуси бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, свергнутого в ходе народной революции. Не удивлюсь, если белорусский лидер даст политическое убежище у себя в стране и Юрию Хачатурову.

И здесь взыграла солидарность авторитарных режимов. Ведь ОДКБ — союз не только против внешней угрозы, но и для защиты правящих режимов от «цветных революций». Армению решили примерно наказать, пусть и по-мелкому. Дескать, что с воза упало, то пропало. Коль Ереван отзывает своего представителя с поста генсека ОДКБ, то он теряет свою квоту, должность переходит к следующей по алфавиту стране, к Беларуси. Однако Армения решительно запротестовала, и долгая перепалка на саммите в Астане 8 ноября закончилась безрезультатно.

А. Лукашенко не смог скрыть своего раздражения. Оно выплеснулось в публичное пространство в ходе его встречи с послом Азербайджана Латифом Гандиловым 12 ноября. Лукашенко заявил: «Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ — очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения?»

А. Лукашенко не мог не понимать провокационность своего заявления, и, на мой взгляд, сделал его сознательно, чтобы уколоть армянского лидера. Во-первых, обсуждать проблемы ОДКБ с послом государства, которое не входит в этот союз, само по себе некорректно. Во-вторых, всем известно, что Армения и Азербайджан находятся в состоянии острого конфликта. В-третьих, прозвучал прозрачный намек на недееспособность нынешнего армянского руководства, ибо Лукашенко уверен, что революция, демократия, выборы — это хаос и «вакханалия».

Масло в огонь подлил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Накануне своего визита в Минск он, в свою очередь, 14 ноября принял белорусского посла Геннадия Ахрамовича и назвал действия армянского руководства «приступами психоза» и «манией».

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 16 ноября в беседе с журналистами заявил, что потребует объяснений от Александра Лукашенко. Пресс-секретарь МИДа Беларуси Анатолий Глаз ответил открытым текстом, пренебрежительным тоном, расставляя все на свои места: «Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль. Надеемся, что со временем это пройдет. Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать. Возможно, это было приемлемо в случае с бывшим генеральным секретарем ОДКБ гражданином Армении Юрием Хачатуровым. Но в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета».

В переводе с дипломатического языка на обычный это звучит примерно так: кто ты такой, с улицы пришел, а еще смеешь вступать в перепалку с политическими аксакалами! Заодно посочувствовали опальному Юрию Хачатурова, дескать, невинно пострадавшему от этих оппозиционных революционеров.

Официальный Минск не боится ссориться с Ереваном. В январе—сентябре 2018 г. товарооборот между Беларусью и Арменией составил всего $35,1 млн — в десять раз меньше, чем объем торговли с Азербайджаном. Поэтому Лукашенко и Алиев регулярно обмениваются визитами. Кроме всего прочего, у А. Лукашенко и И. Алиева нет конфликта ценностей, они возглавляют авторитарные режимы, им комфортно друг с другом. В Баку, в отличие от Еревана, революцией не пахнет.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»